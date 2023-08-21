《鍾之日記》８月２１日，香港天氣：陰晴不定。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



中國當局連番出手提振資本市場信心，惟今早公布的８月貸款市場報價利率（ＬＰＲ）調降

利率遜於預期，尤其是和房貸業務緊密相關的五年期以上ＬＰＲ竟然按兵不動，反映中國當局在

提振市場信心和控制債務槓桿之間左右為難，正正呼應高盛報告所言，北京擔憂「大水漫灌」會

導致房地產市場過剩問題和地方政府隱性債務更加嚴重，所以不會考慮「火箭炮」式的大規模刺

激措施。

人行和其他金融機構掏出不少工具，實施多招維穩，再加上號召公募基金和券商出手救市，

但無力挽回市場信心，滬深股市低開後一度上衝即倒跌，午後更很不爭氣地崩盤，金融股為重災

區，保險和券商股平均跌幅超過３％，另外地產、軍工、鋼鐵、煤炭、汽車等權重較高板塊也出

現顯著下跌。滬綜指全日收跌１﹒２４％，報３０９２﹒９８點，創下自今年１月３日以來新低

，穿三千一，截至今日滬綜指本月累計已下跌超過６％；深成指全日跌１﹒３２％，創業板指挫

１﹒６％，近５５００隻個股中有超過３５００股下跌。

今日多家公募基金、券商、券商資管發布公告，將出資自購旗下權益類基金。截至中午，華

夏基金、嘉實基金、國泰君安資管等１４家公司宣布自購，金額從２０００萬元到２億元人民幣

不等，總額達８﹒７億元人民幣。

金融界搖旗?喊，然而股市活躍度並無提升，兩市成交６７８２億元人民幣，比上周五

（１８日）還要少８﹒９％，外資利用陸股通淨流出超過６４億元人民幣，連續第１１個交易日

淨流出，繼續刷新最長淨流出記錄。

中證監響應中央政府「活躍資本市場」號召，從投資端、融資端、交易端等方面出台２５條

措施，當中包括減少交易經手費、擴大融資融券標的範圍及研究適當延長Ａ股交易時間，但對於

外界最關注的Ｔ＋０交易，中證監稱推行時機仍未成熟。



＊港股續下探，確認失守萬八＊



對全球利率上升的擔憂打壓市場情緒，債券市場從多年低點反彈，且受大型科技股拖累，美

股上周五（１８日）基本持平，但標普５００及納指均連續三周走低。受內地提振經濟措施不足

、ＬＰＲ下調幅度遜預期、市場信心不振所影響，港股進一步下探，恒生指數收報１７６２３，

跌３２７點或跌１﹒８％，續創去年１１月以來新低，主板成交逾１０８５億元。技術走勢方面

，恒指已是第二日收市跌穿１８０００，確認失守萬八關。



＊房貸指導利率不降，料為存量房貸降息鋪路＊



ＬＰＲ調降利率遜於預期，其中和房貸業務緊密相關的五年期以上ＬＰＲ竟不調降，地產股

走低，其中，融創中國（０１９１８）預計上半年至少虧損１５０億元人民幣，股價大跌

１２﹒６％，報０﹒９７元，昔日房企豪門步入毫子股行列；中國金茂（００８１７）跌

３﹒６％，萬科企業（０２２０２）跌３﹒５％，龍湖（００９６０）跌３﹒４％，潤地

（０１１０９）收挫３﹒１％，中海外（００６８８）跌２﹒７％。

五年期以上ＬＰＲ並不調降，市場普遍認為是為調降存量房貸的相關方案出台留下政策空間

，由於存量房貸利率比目前高出不少，具有更大的調降空間，所以ＬＰＲ暫時按兵不動，避免新

舊房貸利差進一步走闊，同時此舉亦可保護商業銀行本已收窄的淨息差。

不過問題是存量房貸為商業銀行的優質資產，存量房貸利率調降在實踐中面臨較大壓力，人

行的政策工具箱中有何種工具可以促進銀行與借貸人更新貸款協議，外界拭目以待。

另外，碧桂園（０２００７）債務問題持續發酵，據內地《經濟觀察網》引述碧桂園內部人

士稱，碧桂園項目交付壓力沉重，今年下半年要交付超過４０萬套房，明年仍有約４０萬套要交

付，公司目前帳戶上的資金剛好能基本保障交樓。即將被踢出藍籌的碧桂園全日價跌２﹒６％，

報０﹒７４元。



＊提振Ａ股，券商救市出錢又讓利＊



內地救市，中證監推出「活躍資本市場」２５條措施，包括減少交易經手費、擴大融資融

券標的範圍、研究適當延長Ａ股交易時間等等，但對於外界最關注的Ｔ＋０交易，中證監稱推行

時機仍未成熟。對於市場要求降低證券交易印花稅稅率，中證監則表示已關注到，並稱有關具體

情況建議向主管部門了解。

提振Ａ股，投資者最關注的、市場呼聲最大的，均似乎沒受重視。目前較實在的措施，是上

交所、深交所、北交所宣布自８月２８日起進一步降低證券交易經手費，滬深降幅達３０％，北

交所降幅達５０％。以２０２２年全年成交額測算，上交所預計每年將向市場讓利約１４億元人

民幣。

在交易所調降交易經手費後，多家券商己接到監管通知，要求抓緊制定調降方案及系統調試

工作，在本周四（２４日）前提交報告，其中至少包括費率調降安排系統調試準備情況等，確保

下周一（２８日）正式實施，原則上交易所降費部分均應讓利給投資者。

券商要讓利，還要動用「私房錢」托市，今日多家公募基金、券商、券商資管發布公告，將

出資自購旗下權益類基金。目前已至少有１４家公司宣布自購，金額從２０００萬元到２億元人

民幣不等，總額達８﹒７億元人民幣。

中資券商股吃力不討好，股價隨市走低，中金（０３９０８）挫７﹒１％，中信証券

（０６０３０）跌６﹒８％，中信建投（０６０６６）跌４﹒９％，中國銀河（０６８８１）跌

４﹒８％，廣發証券（０１７７６）跌４﹒３％，華泰六八八六（０６８８６）跌４﹒１％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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