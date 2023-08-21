《經濟通通訊社２１日專訊》中國證監會上周五股市收盤後公布「活躍資本市場、提振投資

者信心」２５條具體措施，上海證券交易所、深圳證券交易所、北京證券交易所隨後公布自８月

２８日起降低證券交易經手費。滬深交易所將Ａ股、Ｂ股證券交易經手費，從按成交金額的

０﹒００４８７％雙向收取，下調為按成交金額的０﹒００３４１％雙向收取，降幅達３０％。

北交所由按成交金額的０﹒０２５％雙邊收取下調至按成交金額的０﹒０１２５％雙邊收取。

據內媒報道，在交易調降交易經手費後，多家券商也接到監管通知，要求抓緊制定調降方案

及系統調試工作，在本周四（２４日）前提交報告，其中至少包括費率調降安排系統調試準備情

況等，確保下周一（２８日）正式實施，原則上交易所降費部分均應讓利給投資者。

一家頭部券商相關業務負責人稱，公司已經收到相關通知，通知中提到的費率調降實際為交

易所經手費調整，交易所降費之後，理論上也應該讓投資者少交費。另一家頭部券商營業部負責

人表示，交易所近日調降證券交易經手費，券商只是正常執行，實際上對券商沒有任何影響，對

於佣金的通俗理解，往往就包含了經手費，而經手費上替交易所代收，按交易所規定同步下調是

應有之意。

有非銀分析師表示，根據以往經驗，本次降低經手費等舉措，短時間內會增加市場交投量，

對券商經紀業務規模有提振作用。從直接受益的證券機構來看，這次改革實質上是推動券商業務

擴展和轉型，有利於規模較大、業務較全面的頭部券商鞏固優勢。（ｌｃ）

