《經濟通通訊社２１日專訊》中國證監會從投資端、融資端、交易端等方面出台活躍資本市

場２５條措施。其中，投資端著眼於大力發展權益類基金，吸引中長期資金入市；融資端強調上

市公司要從分紅回購、估值、併購重組等方面提高投資者獲得感；交易端從投資者需求、成本、

機制、監管等方面推動優化，進一步提升市場活躍度。

對此，易方達基金總經理劉曉艷認為，本次推出的一攬子政策措施相輔相成、協調配合。例

如，在投資端推出大力發展權益類基金，加快指數基金的開發創新、增加權益類基金發行比例等

舉措，將推動公募基金行業總量提升、結構優化，更好發揮穩定市場的作用。

匯添富基金總經理張暉表示，建立完善突破關鍵核心技術的科技型企業上市融資、債券發行

、併購重組「綠色通道」等舉措，有利於資本市場更好服務科創企業、更好服務實體經濟並推動

經濟高質量發展。同時，政策還著重強調加強投資者回報，強化分紅導向、放寬回購條件、限制

破發或破淨企業融資等措施有望提升投資者回報率，更好形成融資、投資良性循環發展。



＊證券交易經手費、融資融券費率多管齊下，降低投資者成本＊



廣發證券董事長林傳輝表示，短期內，系列舉措的推出有利於直接提振市場交易熱情，比如

，證券交易經手費、融資融券費率多管齊下，降低了投資者成本；將ＥＴＦ納入轉融通標的，有

助於完善對衝機制、提升市場活躍度。長期看，提升資本市場交易機制便利性、推動更多金融期

貨期權品種上市、統籌提升Ａ股港股活躍度、積極與國際市場的接軌聯動等舉措，持續吸引各類

投資者參與中國資本市場發展。

林傳輝認為，未來，隨著逆周期調控政策落地發力，經濟內生增長動能有望持續修復，疊加

中證監逐步推出的一攬子活躍資本市場、提振投資者信心的舉措，資本市場已進入可投資的價值

區域，Ａ股將延續「修復市」。（ｌｃ）

