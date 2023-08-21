《經濟通通訊社２１日專訊》中國金融期貨交易所上周五（１８日）就深證１００股指期貨

和股指期權合約及相關規則向社會徵求意見。

深證１００股指期貨和期權合約標的是深交所編制和發布的深證１００指數。深證１００指

數由深市市值大、流動性好的１００隻股票組成，是深市旗艦產品指數，表徵創新型、成長型龍

頭企業。

根據徵求意見稿，深證１００股指期貨的合約交易代碼為ＩＺ，合約乘數為每點２００元（

人民幣．下同），以當前深證１００指數約４７５５點計算，深證１００股指期貨的合約面值約

為９５萬元。目前已上市四個股指期貨產品合約規模約在７５萬元－１２０萬元之間，深證

１００股指期貨的合約規模與現有已上市股指期貨產品合約規模相當。

深證１００股指期權合約的合約乘數為每點１００元，與已上市的三個股指期權產品一致。

以當前深證１００指數約４７５５點計算，深證１００股指期權的合約面值約為４８萬元。深證

１００股指期權合約看漲期權交易代碼為ＺＯ合約月份－Ｃ－行權價格，看跌期權交易代碼為

ＺＯ合約月份－Ｐ－行權價格。

此外，深證１００股指期貨、期權合約其他主要條款與現有已上市股指期貨產品基本保持一

致。（ｌｃ）

