  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

21/08/2023 09:13

《Ａ股期指》中金所就深證１００股指期貨、期權合約徵求意見

　　《經濟通通訊社２１日專訊》中國金融期貨交易所上周五（１８日）就深證１００股指期貨
和股指期權合約及相關規則向社會徵求意見。
　　深證１００股指期貨和期權合約標的是深交所編制和發布的深證１００指數。深證１００指
數由深市市值大、流動性好的１００隻股票組成，是深市旗艦產品指數，表徵創新型、成長型龍
頭企業。
　　根據徵求意見稿，深證１００股指期貨的合約交易代碼為ＩＺ，合約乘數為每點２００元（
人民幣．下同），以當前深證１００指數約４７５５點計算，深證１００股指期貨的合約面值約
為９５萬元。目前已上市四個股指期貨產品合約規模約在７５萬元－１２０萬元之間，深證
１００股指期貨的合約規模與現有已上市股指期貨產品合約規模相當。
　　深證１００股指期權合約的合約乘數為每點１００元，與已上市的三個股指期權產品一致。
以當前深證１００指數約４７５５點計算，深證１００股指期權的合約面值約為４８萬元。深證
１００股指期權合約看漲期權交易代碼為ＺＯ合約月份－Ｃ－行權價格，看跌期權交易代碼為
ＺＯ合約月份－Ｐ－行權價格。
　　此外，深證１００股指期貨、期權合約其他主要條款與現有已上市股指期貨產品基本保持一
致。（ｌｃ）

全城注視！銀行定存息率不斷破頂，即上etnet一鍵格出最佳定存息率！► 了解詳情

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港古仔】拆解電影神怪橋段(下集)！《南洋十大邪術》用火驅鬼得唔得？《我左眼見到鬼》俾鬼上身「夾中指」可驅邪？靈體最驚入寺廟？《凶榜》點解被譽為最恐怖又真實嘅港產鬼片？

【etnet Chill賞你】賞你《翻生公關——後疫情時代如何面向公眾》

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金