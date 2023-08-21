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AH股新聞

21/08/2023 09:31

【提振Ａ股】逾３０家Ａ股上市公司周末披露回購增持計劃

　　《經濟通通訊社２１日專訊》中證監有關負責人上周五（１８日）表示，鼓勵有條件的上市
公司積極開展回購，督促已發布回購方案的上市公司加快實施回購計劃、加大回購力度，及時傳
遞積極信號。監管發聲後，就在剛剛過去的周六、周日，已有逾３０家Ａ股公司披露回購、增持
計劃或進展公告，持續為市場注入信心和底氣。
　　其中，億帆醫藥（深：００２０１９）擬回購資金總額為３０００萬元至５０００萬元（人
民幣．下同），回購價格不超過２０﹒５７元╱股。
　　思科瑞（滬：６８８０５３）擬以不超過８０元╱股回購股份３７﹒５萬股至６２﹒５萬股
，回購資金下限３０００萬元、上限５０００萬元。
　　晶華微（滬：６８８１３０）擬斥資１５００萬元至３０００萬元，以不超過６０元╱股的
價格回購股份，將全部用於員工持股計劃或者股權激勵。
　　有券商分析認為，推動回購和增持程序簡化、門檻降低等一系列舉措，反映出政策支持力度
加大，是近期上市公司股份回購、增持規模逐步上升的重要原因之一。當前，上市公司及相關方
積極開展回購增持，傳遞出對公司內在價值的認可和持續穩定發展的信心，對活躍資本市場、提
振投資者信心具有積極作用。（ｌｃ）

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