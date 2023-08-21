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AH股新聞

21/08/2023 15:21

《大灣區》港珠澳大橋客流車流創新高，旅客７﹒７萬人次創３年高

　　《經濟通通訊社２１日專訊》自「港車北上」「澳車北上」政策落地實施以來，經港珠澳大
橋珠海公路口岸出入境的車輛快速增長。８月２０日，港珠澳大橋邊檢站查驗車輛超過１﹒１萬
輛次。這是今年第１２次刷新口岸單日最高紀錄，查驗旅客超過７﹒７萬人次，創３年來新高。
（ｃｔ）

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