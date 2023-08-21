《經濟通通訊社２１日專訊》中國財政部公布２０２３年７月財政收支狀況，顯示首七月全

國一般公共預算收入１３﹒９３億元（人民幣．下同），同比增長１１﹒５％。其中，稅收收入

１１７５３１億元，同比增長１４﹒５％；非稅收入２１８０３億元，同比下降２﹒３％。分中

央和地方看，中央一般公共預算收入６３８４９億元，同比增長１１﹒２％；地方一般公共預算

本級收入７５４８５億元，同比增長１１﹒８％。

不過財政收入大幅增長主要受增值稅帶動，首七月國內增值稅收入約４﹒３６億元，同比大

增８４﹒２％，財政部解釋，由於去年４月份開始實施大規模增值稅留抵退稅政策、集中退稅較

多，所以出現低基數效應。

若不計及增值稅的低基數效應，中國財政收入或將出現下降，數據顯示，首七月消費稅收入

９４８０億元，同比下降１０﹒６％；企業所得稅收入３﹒２５億元，同比下降７﹒４％；進口

貨物增值稅、消費稅收入１﹒０８億元，同比下降８﹒９％；關稅收入１４６２億元，同比減少

１３﹒２％。



＊首７月證券交易印花稅同比跌三成＊



另外，被用來測量Ａ股市場活躍程度的證券交易印花稅，首七月只錄得１２８０億元，同比

大減３０﹒７％。

在全國一般公共預算支出方面，數據顯示首七月錄得１５﹒１６億元，同比增長３﹒３％。

分中央和地方看，中央一般公共預算本級支出１９６１７億元，同比增長６﹒２％；地方一般公

共預算支出１３２００６億元，同比增長２﹒９％。（ｅｙ）

