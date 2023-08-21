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AH股新聞

21/08/2023 16:13

【聚焦數據】中國首七月財政收入增一成，惟消費稅企業稅關稅全跌

　　《經濟通通訊社２１日專訊》中國財政部公布２０２３年７月財政收支狀況，顯示首七月全
國一般公共預算收入１３﹒９３億元（人民幣．下同），同比增長１１﹒５％。其中，稅收收入
１１７５３１億元，同比增長１４﹒５％；非稅收入２１８０３億元，同比下降２﹒３％。分中
央和地方看，中央一般公共預算收入６３８４９億元，同比增長１１﹒２％；地方一般公共預算
本級收入７５４８５億元，同比增長１１﹒８％。
　　不過財政收入大幅增長主要受增值稅帶動，首七月國內增值稅收入約４﹒３６億元，同比大
增８４﹒２％，財政部解釋，由於去年４月份開始實施大規模增值稅留抵退稅政策、集中退稅較
多，所以出現低基數效應。　
　　若不計及增值稅的低基數效應，中國財政收入或將出現下降，數據顯示，首七月消費稅收入
９４８０億元，同比下降１０﹒６％；企業所得稅收入３﹒２５億元，同比下降７﹒４％；進口
貨物增值稅、消費稅收入１﹒０８億元，同比下降８﹒９％；關稅收入１４６２億元，同比減少
１３﹒２％。
　
＊首７月證券交易印花稅同比跌三成＊
　
　　另外，被用來測量Ａ股市場活躍程度的證券交易印花稅，首七月只錄得１２８０億元，同比
大減３０﹒７％。
　　在全國一般公共預算支出方面，數據顯示首七月錄得１５﹒１６億元，同比增長３﹒３％。
分中央和地方看，中央一般公共預算本級支出１９６１７億元，同比增長６﹒２％；地方一般公
共預算支出１３２００６億元，同比增長２﹒９％。（ｅｙ）

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