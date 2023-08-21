《經濟通通訊社２１日專訊》有消息稱華潤有意出售旗下咖啡連鎖品牌太平洋咖啡，買方為

手打檸檬茶品牌檸季，預計該筆交易金額為３億－５億元人民幣。針對此消息，《新京報》引述

檸季方面相關負責人表示，不予置評。

有知情人透露，目前太平洋咖啡確實在尋求引入戰略投資人，或出售較大部分股份或全部出

售股份。（ｃｔ）

