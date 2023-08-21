《經濟通通訊社２１日專訊》有消息稱華潤有意出售旗下咖啡連鎖品牌太平洋咖啡，買方為
手打檸檬茶品牌檸季，預計該筆交易金額為３億－５億元人民幣。針對此消息，《新京報》引述
檸季方面相關負責人表示，不予置評。
有知情人透露，目前太平洋咖啡確實在尋求引入戰略投資人，或出售較大部分股份或全部出
售股份。（ｃｔ）
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21/08/2023 15:17
《中國要聞》華潤擬售太平洋咖啡，手打檸檬茶品牌「檸季」傳接手
《經濟通通訊社２１日專訊》有消息稱華潤有意出售旗下咖啡連鎖品牌太平洋咖啡，買方為
手打檸檬茶品牌檸季，預計該筆交易金額為３億－５億元人民幣。針對此消息，《新京報》引述
檸季方面相關負責人表示，不予置評。
有知情人透露，目前太平洋咖啡確實在尋求引入戰略投資人，或出售較大部分股份或全部出
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