《經濟通通訊社２１日專訊》內地經濟增長失速、資本市場上演股債匯三殺，監管層在周末

火力全開，將維穩升級。中國證監會上周五（１８日）股市收盤後，公布２５條具體措施，從投

資端、融資端、交易端等方面「活躍資本市場、提振投資者信心」。人民銀行、金融監管總局、

中證監聯合召開電視會議，研究落實金融支持實體經濟發展和防範化解金融風險有關工作，會議

提出「１８字方針」，金融支持實體經濟「力度要夠、節奏要穩、結構要優、價格要可持續」。

隨著寬鬆預期逐步升級，人民銀行本月公布的ＬＰＲ卻再一次讓外界跌破眼鏡。８月一年期

ＬＰＲ為３﹒４５％，較７月下降１０基點，遜於預期的下降１５基點；而五年期以上ＬＰＲ意

外地維持不變為４﹒２％，市場原預期與房地產相關度強的五年期以上ＬＰＲ降幅會超過１５個

基點。滬深股市今早低開，上證綜合指數（滬綜指）低開０﹒１９％，報３２１５﹒９９點，深

成指低開０﹒２４％，金融、醫藥、白酒股集體走低。

人民銀行今日進行３４０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，今日淨投放２８０億元。

金融部門電視會議指出，主要金融機構要主動擔當作為，加大貸款投放力度，國有大行要繼

續發揮支柱作用；要注重保持好貸款平穩增長的節奏，適當引導平緩信貸波動，增強金融支持實

體經濟力度的穩定性；要繼續推動實體經濟融資成本穩中有降，規範貸款利率定價秩序，統籌考

慮增量、存量及其他金融產品價格關係；發揮好存款利率市場化調整機制的重要作用，增強金融

支持實體經濟的可持續性，切實發揮好金融在促消費、穩投資、擴內需中的積極作用。

據《財新周刊》封面報道披露，中國財政系統於７月初啟動特殊再融資債券申報工作，其後

確定下達合共約１﹒５萬億元的額度，可能涉及１２個地方債務壓力比較大的省份和地區，包括

天津、貴州、雲南、陝西、重慶等。報道還指，人行或將設立應急流動性金融工具（ＳＰＶ），

由主要銀行參與，通過這一工具給地方城投提供流動性。（ｅｙ）

