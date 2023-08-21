《經濟通通訊社２１日專訊》中國當局連番出手提振資本市場信心，但是貸款市場報價利率

（ＬＰＲ）調降利率遜於預期，其中和房貸業務緊密相關的五年期以上ＬＰＲ更是按兵不動，反

映中國當局在提振市場信心、控制債務槓桿之間左右為難。多招維穩未見效，滬綜指在金融、地

產股拖累下，半日收跌０﹒３８％，報３１２０﹒１８點，深成指軟０﹒２４％，創業板指跌

０﹒６２％。

提振股票市場方面，中證監響應中央政府「活躍資本市場」號召，從投資端、融資端、交易

端等方面出台２５條措施，當中包括減少交易經手費、擴大融資融券標的範圍及研究適當延長Ａ

股交易時間，但對於外界最關注的Ｔ＋０交易，中證監稱推行時機仍未成熟。

另外公募基金出手救市，易方達、嘉實、華夏、匯添富、廣發、富國６家頭部公募基金發布

公告，宣布自購旗下基金各５０００萬元（人民幣．下同），合計總金額已達３億元，另外多家

券商亦宣布向旗下資管計劃增資。

金融界搖旗?喊，不過兩市成交只得４２３８億元，較上日（１８日）同時段成交還要低

５﹒３％，陸股通淨流出超過１２億元。



＊銀行股憂息差收窄＊



人民銀行、金融監管總局、中證監聯合召開電視會議，研究落實金融支持實體經濟發展和防

範化解金融風險有關工作，會議要求主要金融機構加大貸款投放力度，繼續推動實體經濟融資成

本穩中有降，規範貸款利率定價秩序。而此次五年期以上ＬＰＲ未調整，市場認為是銀行淨息差

壓力大，要避免新舊房貸利差進一步走闊，後續存量房貸利率下調概率較大，同時存款利率也將

迎來下調。大型國有行股價偏跌，交通銀行（滬：６０１３２８）挫１﹒３％，農業銀行

（滬：６０１２８８）跌１﹒２％，郵儲銀行（滬：６０１６５８）跌０﹒６％，工商銀行

（滬：６０１３９８）軟０﹒７％。



＊Ｔ＋０無影，券商股失望＊



今次已是當局為活躍資本市場所推出的第二波措施，不過仍未回應市場呼聲實施Ｔ＋０，中

證監亦無權力下調印花稅率，提振力度令人失望。券商股今早表現不濟，華泰證券

（滬：６０１６８８）挫４﹒８％，中信証券（滬：６０００３０）急跌３﹒８％，東方財富

（深：３０００５９）跌３﹒６％，中國銀河（滬：６０１８８１）走低２﹒１％，中信建投

（滬：６０１０６６）跌２％。（ｅｙ）

