  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

21/08/2023 15:05

《Ａ股行情》滬指收跌１﹒２４％穿三千一，金融股暴跌外資續流走

　　《經濟通通訊社２１日專訊》中國當局連番出手提振資本市場信心，惟今早公布的８月貸款
市場報價利率（ＬＰＲ）調降利率遜於預期，尤其是和房貸業務緊密相關的五年期以上ＬＰＲ竟
然按兵不動，反映中國當局在提振市場信心和控制債務槓桿之間左右為難。
　　人行和其他金融機構掏出不少工具，實施多招維穩，再加上號召公募基金和券商出手救市，
但滬深股市低開後一度上衝即倒跌，午後更很不爭氣地崩盤，金融股為重災區，保險和券商股平
均跌幅超過３％，另外地產、軍工、鋼鐵、煤炭、汽車等權重較高板塊也出現顯著下跌。滬綜指
全日收跌１﹒２４％，報３０９２﹒９８點，創下自今年１月３日以來新低，穿三千一，截至今
日滬綜指本月累計已下跌超過６％；深成指全日跌１﹒３２％，創業板指挫１﹒６％，近
５５００隻個股中有超過３５００股下跌。
　　今日多家公募基金、券商、券商資管發布公告，將出資自購旗下權益類基金。截至中午，華
夏基金、嘉實基金、國泰君安資管等１４家公司宣布自購，金額從２０００萬元（人民幣．下同
）到２億元不等，總額達８﹒７億元。
　　金融界搖旗?喊，然而股市活躍度並無提升，兩市成交６７８２億元，比上周五（１８日）
還要少８﹒９％，外資利用陸股通淨流出超過６４億元，連續第１１個交易日淨流出，繼續刷新
最長淨流出記錄。
　　中證監響應中央政府「活躍資本市場」號召，從投資端、融資端、交易端等方面出台２５條
措施，當中包括減少交易經手費、擴大融資融券標的範圍及研究適當延長Ａ股交易時間，但對於
外界最關注的Ｔ＋０交易，中證監稱推行時機仍未成熟。（ｅｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　　　收市（點）　　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００指數　３７２９﹒５５　　－１﹒４４　　　　　　　　　　　　　
　　上證綜合指數　　３０９２﹒９８　　－１﹒２４　　　　２９３７﹒２１　　
　　上證Ａ股指數　　３２４２﹒４８　　－１﹒２５　　　　　　　　　　　　　
　　深證成份指數　　１０３２０﹒３９　－１﹒３２　　　　３８４５﹒４１　　
　　深圳創業板指數　２０８４﹒９７　　－１﹒６０　　　　　　　　　　　　　
　　上證Ｂ股指數　　　２５９﹒２９　　－０﹒８４　　　　　０﹒９８　　　　
　　深證Ｂ股指數　　１１３６﹒９７　　－１﹒６６　　　　　０﹒５９　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

全城注視！銀行定存息率不斷破頂，即上etnet一鍵格出最佳定存息率！► 了解詳情

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港古仔】拆解電影神怪橋段(下集)！《南洋十大邪術》用火驅鬼得唔得？《我左眼見到鬼》俾鬼上身「夾中指」可驅邪？靈體最驚入寺廟？《凶榜》點解被譽為最恐怖又真實嘅港產鬼片？

【etnet chill賞你】賞「置富Malls x Messy Desk 快樂伴隨便攜袋」

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金