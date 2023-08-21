《經濟通通訊社２１日專訊》中國當局連番出手提振資本市場信心，惟今早公布的８月貸款

市場報價利率（ＬＰＲ）調降利率遜於預期，尤其是和房貸業務緊密相關的五年期以上ＬＰＲ竟

然按兵不動，反映中國當局在提振市場信心和控制債務槓桿之間左右為難。

人行和其他金融機構掏出不少工具，實施多招維穩，再加上號召公募基金和券商出手救市，

但滬深股市低開後一度上衝即倒跌，午後更很不爭氣地崩盤，金融股為重災區，保險和券商股平

均跌幅超過３％，另外地產、軍工、鋼鐵、煤炭、汽車等權重較高板塊也出現顯著下跌。滬綜指

全日收跌１﹒２４％，報３０９２﹒９８點，創下自今年１月３日以來新低，穿三千一，截至今

日滬綜指本月累計已下跌超過６％；深成指全日跌１﹒３２％，創業板指挫１﹒６％，近

５５００隻個股中有超過３５００股下跌。

今日多家公募基金、券商、券商資管發布公告，將出資自購旗下權益類基金。截至中午，華

夏基金、嘉實基金、國泰君安資管等１４家公司宣布自購，金額從２０００萬元（人民幣．下同

）到２億元不等，總額達８﹒７億元。

金融界搖旗?喊，然而股市活躍度並無提升，兩市成交６７８２億元，比上周五（１８日）

還要少８﹒９％，外資利用陸股通淨流出超過６４億元，連續第１１個交易日淨流出，繼續刷新

最長淨流出記錄。

中證監響應中央政府「活躍資本市場」號召，從投資端、融資端、交易端等方面出台２５條

措施，當中包括減少交易經手費、擴大融資融券標的範圍及研究適當延長Ａ股交易時間，但對於

外界最關注的Ｔ＋０交易，中證監稱推行時機仍未成熟。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３７２９﹒５５ －１﹒４４

上證綜合指數 ３０９２﹒９８ －１﹒２４ ２９３７﹒２１

上證Ａ股指數 ３２４２﹒４８ －１﹒２５

深證成份指數 １０３２０﹒３９ －１﹒３２ ３８４５﹒４１

深圳創業板指數 ２０８４﹒９７ －１﹒６０

上證Ｂ股指數 ２５９﹒２９ －０﹒８４ ０﹒９８

深證Ｂ股指數 １１３６﹒９７ －１﹒６６ ０﹒５９

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