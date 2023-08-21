《海納智見》金融是實體經濟的血脈，而資本市場是金融資源配置的重要樞紐，在宏觀經濟

的穩定運行中扮演著重要的角色。從最新公布的經濟數據看，７月以來宏觀經濟較６月份有所走

弱，經濟復甦仍面臨困難和挑戰，在此背景下活躍資本市場是重要手段之一。



消費對經濟的拉動作用有望提升，短期來看，擴消費能夠通過刺激終端需求，穩住宏觀經濟

大盤，推動經濟回穩向上；長期來看，中國消費潛力仍有較大提升空間，經濟增速換擋後消費作

用往往有所抬升。今年以來中國消費恢復整體偏弱，７月社零四年年化平均增速為３﹒１％，較

６月走弱，增加居民收入或成為促消費的政策重點。資本市場是居民財產性收入的重要來源，資

本市場具有明顯的財富效應，資本市場活躍將直接增加居民財富，從而拉動消費恢復。中長期看

，人口結構變遷推動居民資產配置轉向權益，活躍資本市場有望為消費注入源源活水。



資本市場是經濟的晴雨表，市場與經濟走勢往往高度相關。一方面，歷史經驗顯示市場拐點

一般領先經濟拐點出現，市場預期回暖往往是宏觀經濟回升的前提。另一方面，股市收益的實質

取決於其經濟體的生產率，長期看股市市場收益率和名義ＧＤＰ增速高度相關。當前市場信心不

足，股市成交量迅速萎縮，從市場表現和企業家信心來看，市場明顯走弱。活躍的資本市場或有

望提振投資者信心，從而進一步推動投融資行為，扭轉居民經濟預期，借鑒美日經驗，國家出台

積極的股市政策往往是提振信心、穩定預期的重要手段。



當前中國正處在產業結構轉型升級的關鍵時期。從內部環境來看，中國經濟發展動力迫切需

要轉換，從外部環境來看，當前世界新一輪科技革命和產業變革正在興起。從資本要素、人力資

本、技術積累方面來看，當前中國產業結構升級已具備了一定的基礎。產業結構的轉型升級離不

開融資體系的支援，資本市場對實體經濟的轉型和發展中發揮了重要的作用，從股市結構看，新

經濟板塊在Ａ股總市值中佔比已由２０１９年初的２１％上升至３２％；從融資結構看，中國直

接融資比重已由１０年的１０％提升至２０年高點３９％。但與美國相比，中國直接融資仍有較

大提升空間。



政治局會議召開後，穩增長信號釋放明確，近兩周市場整體走弱源於投資者對政策力度及基

本面復甦還存疑。當前穩增長政策正持續落地，８月１８日證監會負責人就活躍市場、提振投資

者信心市場表示將出台一系列活躍資本市場措施，往後看，隨著穩增長政策持續發力穩定市場預

期和信心，經濟和盈利的拐點進一步明確，市場有望迎來政策面和基本面共振。結構上關注性價

比高的消費，科技是中長期焦點。短期看，低估低配的消費有望在政策催化下迎來修復機遇。此

外，隨著後續活躍資本市場的相關政策落地，券商也有望明顯受益。中長期看，科技仍是股市主

線，從政策和技術端關注業績釋放的方向。



風險提示：穩增長政策落地進度不及預期，國內經濟修復不及預期。



《海通國際Ａ股首席策略分析師 荀玉根》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

