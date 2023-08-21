《經濟通通訊社２１日專訊》地方債風險問題已迫在眉睫，成為中國政府不得不面對的灰犀

牛事件。此前外電報道，中國財政部向地方政府下達合共約１萬億元（人民幣．下同）的再融資

債券額度，供地方置換隱性債務，而據《財新周刊》封面報道披露，中國財政系統於７月初啟動

特殊再融資債券申報工作，其後確定下達合共約１﹒５萬億元的額度，可能涉及１２個地方債務

壓力比較大的省份和地區，包括天津、貴州、雲南、陝西、重慶等。

報道指，這筆特殊再融資債券除了可以緩解隱性債務壓力之外，還可以協助化解一些拖欠款

，例如過去三年疫情防控中核酸檢測相關的拖欠款。另外，此次獲得流動性支持的省份須承諾削

減財政指出，據報其中一個西南部省份需要將公務員縮編２０％。

報道又指，人行或將設立應急流動性金融工具（ＳＰＶ），由主要銀行參與，通過這一工具

給地方城投提供流動性，利率較低，期限較長。

不過報道分析，１﹒５萬億元的再融資債券額度，對於保證至少幾十萬億元地方隱性債務持

續性還本付息，恐怕仍是杯水車薪，只能防範化解個別地區的地方債流動性風險。銀行業人士指

，目前先讓城投債務利率水平降下來比較現實。



＊部分地區連付息都困難，中央不支持遵義道橋模式＊



《財新》報道稱，地方債務問題已經十分嚴峻，瑞銀亞洲經濟研究主管、首席中國經濟學家

汪濤估算，截至２０２２年底，地方政府的或有和隱性債務為４２﹒７萬億元，中誠信國際則估

算截至２０２２年末地方政府隱性債務規模在５２萬億－５８萬億元之間。

報道引述銀行人士指，從疫情開始，部分地區的還款就不正常，從去年下半年開始情況明顯

惡化，西南、東北地區的部分省份及天津的情況尤為糟糕，今年有些地方連利息都還不上。報道

引述瑞銀銀行業研究團隊估算，８１％的地方融資平台的經營現金流不足以覆蓋債務利息成本支

出。

去年底貴州遵義最大的城投集團遵義道橋宣布與多家金融機構達成銀行貸款重組協議，展期

長達２０年且前１０年僅付息不還本，利率還要較原有債務下調２００個基點，震驚市場。報道

指，金監總局高層認為不應鼓勵遵義道橋重組模式在其他地方複製，中央亦已及時叫停了貴州的

第二期債務重組方案。報道引述銀行業人士批評，遵義道橋模式破壞了地方營商環境和金融生態

。（ｅｙ）

