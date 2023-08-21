《經濟通通訊社２１日專訊》內地房企流動性危機燒到房地產中介公司。市場最近流傳一份

中原集團行政總裁施俊嶸於本月１１日發出的《關於深圳中原反饋墊付佣金相關事宜的通報》，

內容顯示，深圳中原遭多家地產開發商、代理商拖欠佣金超過１０億元（人民幣．下同），並已

經就此提出起訴。被起訴的主要開發商和項目包括佳兆業（０１６３８）、恒大（０３３３３）

、寶能、世茂（００８１３）、龍光（０３３８０）、吉祥里，所追討佣金金額為５﹒３５億元

，其中逾４億元法院已裁決強制執行，待判決的有逾１﹒３５億元。內媒引述中原集團內部人士

指，該通報屬實。

網絡同時流傳一條深圳中原員工聚集在深圳中原總經理鄭叔倫辦公室追討佣金的短片，片中

有員工提問，「能不能先發員工提成？有的佣金已拖欠六七年，希望得到一個解決方案」。



＊被拖欠佣金致連年巨虧，無法向員工支付提成佣金＊



《通報》指出，近年房地產行業不景氣，開發商資金鏈斷裂爆雷，無法正常支付中原集團及

旗下相關公司的銷售佣金，導致公司連續巨額虧損，經營舉步維艱。在未收到開發商╱代理商銷

售佣金的情況下，要求深圳中原先行墊付佣金，即使僅墊付基層員工提成，需要墊付資金金額也

超過４億元，將導致公司經營更加困難，中原集團和深圳中原不具備先行墊付員工提成及合作方

佣金的先決條件。《通報》並指，中原集團董事局決定，即日起成立重大項目追佣跟進專案組，

負責後續追佣工作，同時決定向有特別困難員工發放特困撫恤金。

有內媒認為，深圳中原重點起訴的地產開發商當中有一些已經「爆雷」，並正進行債務重組

，特別是中國恒大已經資不抵債，即使打贏了官司，最終何時能拿到佣金也是未知之數。

公開資料顯示，中原集團共有逾５﹒５萬名員工，２５００間直營地舖，在全球６０座城市

成立了分公司，業務輻射百城。（ｓｌ）

