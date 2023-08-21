《經濟通通訊社２１日專訊》內地８月貸款市場報價利率（ＬＰＲ）不對稱下調，一年期

ＬＰＲ下調１０基點至３﹒４５％，遜於預期的下降１５基點；與房地產相關度強的五年期以上

ＬＰＲ維持不變，出乎市場意料。《路透》引述業內人士認為，ＬＰＲ的意外走勢，或顯示人行

在降低實體經濟融資成本的同時，保護商業銀行已收窄的淨息差也是一個重要著意點。另外，多

地在房地產方面「因城施策」及房貸動態調整機制，會在一定程度上減弱五年期以上ＬＰＲ持穩

的「失落感」，配合首付比例等樓市調控措施的優化，亦有望助剛需和改善型住房需求釋放，同

時不排除後續會有新的房貸等樓市政策跟進。

澳新銀行中國市場經濟學家邢兆鵬認為，調降存量房貸的方案可能已經在醞釀，預計方案基

於現行ＬＰＲ，故本月五年品種暫時維持不變。



＊分析：反映國內銀行部分銀行淨息差壓力較大＊



東方金誠分析指出，政治局會議明確要求「適時調整優化房地產政策」，今次五年期以上

ＬＰＲ不變，很可能意味著後期「調整優化房地產信貸政策」會單獨出台具體措施，其中或包括

更大力度實施首套房貸利率政策動態調整機制，以及下調二套房貸利率下限等。總體上看，下一

步引導新發放居民房貸利率下行是大勢所趨。由於五年期以上ＬＰＲ報價也是除居民房貸之外其

他企業和居民中長期貸款的定價參考，本月其報價保持不動，也有助於穩定其他中長期貸款利率

，進而穩定銀行淨息差。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華認為，一年期ＬＰＲ調降１０基點，應該主要是此前

人行調降ＭＬＦ政策利率，引導銀行金融機構降低實體經濟貸款成本，刺激實體經濟融資需求，

促進投資和就業改善，增強內需復甦動能。五年期以上ＬＰＲ持穩，一是反映國內銀行部分銀行

淨息差壓力較大；二是即使其持穩，各地因城施策穩樓市政策措施力度持續增大，配合首付比例

等樓市調控措施的優化，也有望刺激剛需和改善型住房需求釋放，推動房地產加快復甦；三是這

也有助於避免新、舊房貸利率的利差進一步擴大的潛在負面影響。（ｓｌ）

