《經濟通通訊社２１日專訊》內地８月貸款市場報價利率（ＬＰＲ）不對稱下調，一年期

ＬＰＲ下調１０基點至３﹒４５％，遜於預期的下降１５基點；與房地產相關度強的五年期以上

ＬＰＲ維持不變，出乎市場意料。《２１世紀經濟報道》引述分析人士指出，此次五年期以上

ＬＰＲ未調整，主要有三大原因：一是銀行淨息差壓力較大，五年期ＬＰＲ不變有助於商業銀行

穩定淨息差水平；二是因城施策下，樓市「冷」的地方房貸利率可以低於ＬＰＲ；三是避免新舊

房貸利差進一步走闊，後續存量房貸利率下調概率較大。此外，按照存款報價機制及穩定銀行淨

息差的需要，存款利率也將迎來下調，尤其長期存款利率下調幅度會大一些。

去年４月人行指導利率自律機制建立了存款利率市場化調整機制，自律機制成員銀行參考以

十年期國債收益率為代表的債券市場利率和以一年期ＬＰＲ為代表的貸款市場利率，合理調整存

款利率水平。當前一年期ＬＰＲ和十年期國債收益率均有下調，相應要求存款利率也要下調。

光大證券金融業首席分析師王一峰認為，銀行業淨息差水平已基本接近長期金融穩定的底線

，控制銀行體系負債成本勢在必行，且較為迫切。主要銀行或於近期再次下調存款掛牌利率。從

存款定期化趨勢看，本次掛牌利率下調，仍將可能是非對稱，即長端降幅大於短端，此舉有利於

緩解存款定期化、長久期化趨勢，同時能夠減輕資金空轉套利。（ｓｌ）

