《經濟通通訊社２１日專訊》彭博經濟研究指出，中國經濟問題核心有一個共同威脅－－債

務增長已超出越來越多借款人的承受能力，無法再承受更久。如果政府不採取全面的政策補救措

施，包括將部分債務負擔轉移到公共資產負債表上，並且對還款和債務重組採取更加寬鬆的態度

，一場涉及大範圍、衝擊經濟增長的違約危機，可能比過去十年任何時候都來得更近。

報道指，一系列宏觀經濟和行業指標表明，採取行動避免危機的窗口正在變小：宏觀層面上

，中國債務總額相對於ＧＤＰ的比例已飆升至接近３００％，高於２０國集團經濟體的平均水平

２４９％。行業層面上，隨著債務上升、利潤和現金流下降，企業正面臨十年來最大的償債壓力

。房地產行業的違約，財富管理行業的逾期兌付以及地方政府融資平台面臨的壓力，都是舉債過

度的症狀。在一個處於長期結構性放緩的經濟中，事實證明這些都難以管理。鑒於開發商和地方

政府融資平台的債務缺口巨大，以及金融體系對這些實體的敞口很大，信貸事件可能會增加。此

外，沉重的家庭債務負擔－－中國家庭債務佔ＧＤＰ的比例從２０１３年到２０２２年增長一倍

，達到６１％，將限制政府靠經濟增長來設法擺脫債務的能力。



＊籌集１萬億還地方債屬杯水車薪＊



報道認為，到目前為止，決策者的應對措施在很大程度上缺乏細節，相對於問題的規模而言

，應對措施還很小。這些措施也更傾向於治標、而非治本。以近期籌集１萬億元人民幣用於償還

地方政府融資平台債務的債務轉移計劃為例，這筆資金相對於地方政府融資平台債務總額來說是

很小的，估計後者高達４６萬億至６０萬億元人民幣。人民銀行、國家金融監督管理總局和中國

證監會在上周五會議上著重鼓勵信貸擴張和降低融資成本，這對於確保寬鬆的貨幣環境非常重要

，但有關債務化解的關鍵討論卻不見蹤影。（ｓｌ）（ｚｚ）

