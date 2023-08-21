《經濟通通訊社２１日專訊》美日韓三國領導人上周五（１８日）在美國馬里蘭州戴維營舉

行峰會，在聯合聲明中批評中國在南中國海的行為「危險而咄咄逼人」，並強調台灣海峽和平與

穩定關乎國際安全與繁榮，呼籲和平解決海峽兩岸問題，但重申三國關於台灣的基本立場沒有變

化。

中國外交部發言人汪文斌今日在例行記者會回應稱，美日韓三國領導人戴維營會晤在台灣、

涉海等問題上對中方進行抹黑攻擊，粗暴干涉中國內政，蓄意挑撥中國與周邊國家關係，嚴重違

背國際關系基本准則，中方表示強烈不滿和堅決反對，已向有關方面提出嚴正交涉。

汪文斌強調，台灣問題純屬中國內政，解決台灣問題是中國自己的事。中方堅持以最大誠意

、盡最大努力，爭取兩岸和平統一的前景，但絕不接受任何人、任何勢力打著和平的幌子干涉中

國內政。中國對南海諸島及其附近海域擁有不可爭辯的主權。中方在本國領土上開展建設活動，

中國海警船在中國管轄海域進行維權執法活動，合理合法，無可非議。

汪文斌表示，中方同時注意到美方稱美日韓夥伴關係不針對任何國家，中方敦促美方言行一

致，停止抹黑中方形象，損害中方利益，停止製造分裂對抗，損害地區和平穩定。中方奉勸有關

國家不要逆流而動，不要試圖在亞太復製陣營對抗模式，不要以犧牲他國戰略安全利益與亞太人

民福祉為代價，維護一己私利。（ｓｌ）

