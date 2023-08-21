《經濟通通訊社２１日專訊》天眼查Ａｐｐ顯示，漳州片仔癀藥業股份有限公司

（滬：６００４３６）８月１８日發生工商變更，法定代表人、董事長由林緯奇變更為林志輝。

漳州片仔癀藥業股份有限公司成立於１９９９年１２月，註冊資本約６﹒０３億元（人民幣

．下同）。今年７月２４日，片仔癀公告，林緯奇因工作調整，辭去公司董事長、董事及董事會

下屬專門委員會委員等職務。８月９日，片仔癀召開臨時股東大會，通過了《公司關於增補董事

的議案》，增補林志輝為第七屆董事會董事；同日公司董事會召開董事會議，經表決，林志輝當

選董事長。

４９歲的林志輝為研究生學歷，當選片仔癀董事長前，曾任漳州市紀委機關黨委專職副書記

，漳浦縣委常委、縣紀委書記、縣監委主任等職，２０２２年１月起任漳州市紀委常委、漳州市

監察委員會委員。有內媒注意到，林緯奇２０２１年１２月當選為片仔癀董事長，至辭職，上任

還不到兩年；林緯奇的上一任潘杰更只任職了約８個月就辭職。到今年５月１０日，漳州市紀委

監委官網通報，潘杰涉嫌嚴重違紀違法，正接受漳州市紀委監委紀律審查和監察調查。

從業務層面看，片仔癀自２０２２年第三季開始顯現疲態，２０２２年全年淨利潤同比增長

１﹒６６％，是片仔癀自２０１６年以來首次出現個位數增速的財年。今年５月，片仔癀宣布史

上最大漲幅，片仔癀錠劑國內市場零售價格從每粒５９０元上調至７６０元。７月１３日，片仔

癀發布２０２３年上半年業績快報，公司營收淨利增速重回雙位數。（ｓｌ）

