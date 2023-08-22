《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２２日北京專電》北京證券交易所發布修訂，優化新股發行

上市流程，上市流程整體用時縮減２０％左右。

根據《北京證券交易所股票向不特定合格投資者公開發行與承銷業務實施細則》及配套指南

指出，企業公開發行並在北交所上市，在通過北交所審核和中國證監會註冊後，需經過提交發行

方案、定價（直接定價、競價、詢價）、披露發行公告、申購、配售、披露發行結果公告、披露

上市公告、上市等環節。



＊申購資金凍結由３個交易日縮減至２個＊



在優化發行上市流程後，一是縮短申購資金凍結時長。北交所與中國結算通過協同開展技術

改造、精簡信息交互流程，將投資者參與新股申購的資金凍結時間由３個交易日縮減至２個交易

日。

二是縮減申購、上市環節的業務辦理間隔。通過優化內部工作機制，盡可能降低業務辦理時

長，將直接定價發行從披露發行公告到申購的間隔從２個交易日調整為１個交易日，與詢價發行

現行情況保持一致；將披露上市公告到新股上市的間隔縮短１個交易日。調整後，直接定價、競

價發行上市整體流程從１３個交易日縮減至１０個交易日，詢價發行上市整體流程從１７個交易

日縮減至１５個交易日。

