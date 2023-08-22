《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２２日北京專電》國務院總理李強主持國務院第三次專題學

習，李強表示，要促進數字技術和實體經濟深度融合，不斷做強做優做大數字經濟，更好助力經

濟總體回升向好；統籌發展和安全，著力打好關鍵核心技術攻堅戰。

李強稱，要加強跨部門協同和上下聯動，提高常態化監管水平，特別是增強監管的可預期性

，積極參與數字經濟國際合作，為中國數字經濟發展營造良好環境。



＊繼續適度超前推進數字基建，降低企業數字化轉型成本＊



李強說，中國具有超大規模市場、海量數據資源、豐富應用場景等多重優勢，數字經濟發展

具有廣闊空間，要統籌發展和安全，發揮優勢、乘勢而上，協同推進數字產業化和產業數字化，

推動數字經濟發展不斷取得新突破。

要堅定不移立足自主創新，發揮新型舉國體制等優勢，強化基礎研究攻關，加強前沿技術研

發，打好關鍵核心技術攻堅戰。要聚焦數字產業化戰略前沿，大力發展數字經濟核心產業，推動

數字產業集群發展，發揮領軍企業龍頭帶動作用，促進大中小企業協作。要立足不同產業特點和

差異化需求，把握數字化、網絡化、智能化方向，利用數字技術對傳統產業進行全方位、全鏈條

改造，推動製造業、服務業、農業等產業數字化，降低中小企業數字化轉型成本。要繼續適度超

前推進數字基礎設施建設，創新數據要素開發利用機制，加強人才培養引進和幹部專業素質提升

，夯實數字經濟發展的基礎支撐能力。

