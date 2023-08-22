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AH股新聞

22/08/2023 10:34

《中國要聞》高盛中國否認辦公室所有人被帶走

　　《經濟通通訊社２２日專訊》昨日有市場傳聞稱，高盛中國辦公室，所有人及所有電子設備
被帶走！１０輛大巴呼嘯而過，頗為壯觀。
　　對此，高盛中國北京辦事處、上海辦事處均對上述消息辟謠，並表示「我們這邊都是正常營
業的。」
　　高盛（中國）證券有限責任公司成立於２００４年，是一家以從事資本市場服務為主的企業
。註冊資本為３３﹒８６億元人民幣，註冊地址位於北京市。（ｌｃ）

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