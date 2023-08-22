《經濟通通訊社２２日專訊》昨日有市場傳聞稱，高盛中國辦公室，所有人及所有電子設備
被帶走！１０輛大巴呼嘯而過，頗為壯觀。
對此，高盛中國北京辦事處、上海辦事處均對上述消息辟謠，並表示「我們這邊都是正常營
業的。」
高盛（中國）證券有限責任公司成立於２００４年，是一家以從事資本市場服務為主的企業
。註冊資本為３３﹒８６億元人民幣，註冊地址位於北京市。（ｌｃ）
全城注視！銀行定存息率不斷破頂，即上etnet一鍵格出最佳定存息率！► 了解詳情
22/08/2023 10:34
《中國要聞》高盛中國否認辦公室所有人被帶走
《經濟通通訊社２２日專訊》昨日有市場傳聞稱，高盛中國辦公室，所有人及所有電子設備
被帶走！１０輛大巴呼嘯而過，頗為壯觀。
對此，高盛中國北京辦事處、上海辦事處均對上述消息辟謠，並表示「我們這邊都是正常營
業的。」
高盛（中國）證券有限責任公司成立於２００４年，是一家以從事資本市場服務為主的企業
。註冊資本為３３﹒８６億元人民幣，註冊地址位於北京市。（ｌｃ）
全城注視！銀行定存息率不斷破頂，即上etnet一鍵格出最佳定存息率！► 了解詳情
上一篇新聞︰22/08/2023 10:34 【數據解讀】彭博：中國首七月預算赤字縮３７％，財政政策仍審慎
22/08/2023 11:19 《汽車新勢力》賈躍亭ＦＦ汽車１億美元於湖北黃岡成立新公司
22/08/2023 11:19 【內房困局】北京上季寫字樓空置率１８﹒３％，創十三年新高
22/08/2023 10:55 【內房困局】遠洋控股「１８遠洋０１」２０億本金兌付擬展期一年
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯虛幣
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
雙櫃台N
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰