《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２２日上海專電》上海市嘉定區委書記陸方舟今日在新聞發

布會上表示，嘉定區今年初出台了《嘉定區建設世界智能網聯汽車創新高地行動方案》，力爭到

２０２５年智能網聯汽車產業規模達３０００億元（人民幣．下同）。為實現這一目標，嘉定區

將全力支持傳統車企轉型升級，加快培育集聚智能網聯頭部企業和新生代企業，計劃到２０２５

年推動３００家傳統企業向汽車電動化、網聯化、智能化、共享化「新四化」轉型，引育超過

１００家總部企業、高新技術企業、企業技術中心。

同時，高水平建設上海智能汽車軟件園和汽車芯谷，力爭兩三年內湧現出一批「嘉定智造」

產品。加快新能源汽車和智能網聯汽車公共數據「雙中心」迭代升級，在出行、物流、公交等領

域，推進規模化、全出行鏈、全域自動駕駛商業運營落地；放大Ｆ１中國大獎賽、國際氫能與燃

料電池汽車大會、中國汽車論壇、上海汽車文化節等節展賽事品牌效應，推動「人、車、城」深

度融合發展。

目前嘉定區已集聚產業鏈相關企業４３００多家，２０２２年，汽車產業規模超８３００億

元；汽車「新四化」總產出１６４６﹒９億元。

