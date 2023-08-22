《經濟通通訊社２２日專訊》近日，網絡上出現了多則針對華為公司的系列言論，包括「華
為３﹒２萬名科學家正式移籍」、「孟晚舟談淘汰制度，要求員工必須做到４零５帶７抓」、「
孟晚舟正式宣布２３萬億╱２﹒３萬億人民幣投資，停止進口５１６億芯片」、「孟晚舟身份突
變，晉升全球總裁」、「任正非直言卡中國芯片脖子的都是自己人」等等。
對此，《上觀新聞》證實，該系列言論均為謠言，華為方面表示，造謠者毫無根據、無中生
有。（ｌｃ）
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22/08/2023 14:38
《中國要聞》華為闢謠公司３﹒２萬名科學家正式移籍：無中生有
《經濟通通訊社２２日專訊》近日，網絡上出現了多則針對華為公司的系列言論，包括「華
為３﹒２萬名科學家正式移籍」、「孟晚舟談淘汰制度，要求員工必須做到４零５帶７抓」、「
孟晚舟正式宣布２３萬億╱２﹒３萬億人民幣投資，停止進口５１６億芯片」、「孟晚舟身份突
變，晉升全球總裁」、「任正非直言卡中國芯片脖子的都是自己人」等等。
對此，《上觀新聞》證實，該系列言論均為謠言，華為方面表示，造謠者毫無根據、無中生
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