《經濟通通訊社２２日專訊》近日，網絡上出現了多則針對華為公司的系列言論，包括「華

為３﹒２萬名科學家正式移籍」、「孟晚舟談淘汰制度，要求員工必須做到４零５帶７抓」、「

孟晚舟正式宣布２３萬億╱２﹒３萬億人民幣投資，停止進口５１６億芯片」、「孟晚舟身份突

變，晉升全球總裁」、「任正非直言卡中國芯片脖子的都是自己人」等等。

對此，《上觀新聞》證實，該系列言論均為謠言，華為方面表示，造謠者毫無根據、無中生

有。（ｌｃ）

