《經濟通通訊社２２日專訊》浙江寧波市昨日啟動「寧波大學生節」，現場發布了針對來甬

工作、學習的青年大學生的系列服務舉措，涵蓋交通出行、租房優待、社群社交、文旅體驗、體

育運動、職業培訓等。

根據新政，去年７月１日起，首次來寧波就業並繳納社保的畢業３年內的高校畢業生，一年

內可免費不限次數乘坐地鐵；１１月起，新來甬求職的高校畢業生和市外高校畢業學年大學生在

甬求職期間，可享受最長３０天的地鐵出行免費優待。

住房方面，寧波９家市場化房屋租賃機構將面向高校畢業生提供質優價宜的社會化租賃房源

，並給予免中介費，降低預付款，租金和服務費折扣等待遇。

另外，在甬就業的高校畢業生還能以優待價購買寧波公園（景區）年票、寧波影都通用電影

票，前者可一年內無限次暢遊全市３９家景區及各功能區，後者可在市內１４家寧波影都電影院

使用。在甬就業的高校畢業生還可六折購買寧波交響樂團相關門票，免費參加１１條城市探尋體

驗線路和文化展覽活動等。

職業培訓方面，寧波將為有就業意願和培訓需求的本年度離校未就業的寧波生源高校畢業生

免費提供一人一次的符合產業發展導向、與專業相關的職業培訓服務。同時，向有創業意願的青

年群體提供一次線上創業計劃書培訓或創業實訓培訓服務。（ｌｃ）

