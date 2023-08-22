《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２２日上海專電》瑞銀證券中國休閒及交通運輸行業研究主

管陳欣今日在上海舉行的媒體分享會上表示，目前中國國際航班量已回到２０１９年水平的約

５０％。隨著中國恢復日韓等國團隊遊，預計９月下旬日韓團隊遊將加速恢復。另外，當前歐洲

出境遊恢復情況慢於預期，主要是簽證需時２到３個月，而且歐洲經歷高通脹後，價格較貴沒有

太多人選擇去旅遊；美國出境遊恢復最慢，主要是航班較少。

國內遊方面，目前國內旅遊人次已經超過２０１９年水平，但人均消費仍然滯後，只有

２０１９年的８６％。其中，免稅店客流逐步恢復，但人均消費恢復弱於預期。舉例來說，

２０１９年上海機場免稅店人均消費為３５０人民幣，今年降到２７０元人民幣，降幅超過兩成

。今年機場化妝品的售價與往年差不多，但進貨價格有所提高，免稅店賺錢更加難了。

對於十一國慶黃金周假期的預判，陳欣認為，十一國內遊很火，出境遊也會很火，主要是開

放團隊遊之後的韓國和日本，特別是韓國，團隊遊開放後很快就會超過２０１９年的水平。再往

後恢復得較快的應該是澳洲，現在澳洲的客流量已經恢復到２０１９年的水平，可能到今年１１

、１２月，隨著航班量回升，澳洲和新西蘭的客流將有明顯上升。

