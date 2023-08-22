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AH股新聞

22/08/2023 18:00

《國企紅籌》榮昌生物：完成泰它西普治療類風濕關節炎的三期研究

　　《經濟通通訊社２２日專訊》榮昌生物（０９９９５）（滬：６８８３３１）公布，公司已
完成了泰它西普在中國治療類風濕關節炎患者的三期研究，獲得了相關數據結果，並於近日向中
國國家藥品監督管理局藥品審評中心遞交了新藥上市申請。（ａｃ）

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