《經濟通通訊２２日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平對南非進行國事訪問

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國家主席習近平今日上午乘專機離開北京，應南非共和國總統拉馬福薩邀請，赴約翰內斯堡出席

金磚國家領導人第十五次會晤並對南非進行國事訪問。在南非期間，習近平還將同拉馬福薩一道

主持中非領導人對話會。



１年期ＬＰＲ下調１０個點子，融資成本穩中有降

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人行昨日授權全國銀行間同業拆借中心公布，最新貸款市場報價利率（ＬＰＲ）為：１年期品種

報３﹒４５％，較上一期下降１０個點子；５年期以上品種報４﹒２０％，與前一期持平。



北交所優化新股發行上市流程

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北交所昨日聯合中國證券登記結算公司發布實施修訂後的《北交所股票向不特定合格投資者公開

發行與承銷業務實施細則》及兩件配套指南，對北交所新股發行上市流程進行了優化，將整體用

時縮減２０％左右。





《上海證券報》



１４家基金公司同日宣布自購，金額超７億元

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廣發基金、易方達基金、富國基金、中歐基金、匯添富基金、南方基金等多家基金公司昨日密集

發布公告稱，將運用固有資金投資旗下基金。截至昨晚２０點，當日共有１４家基金公司宣布自

購，自購金額合計已超７億元（人民幣．下同）。



券商及旗下資管機構出手自購

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截至昨晚記者發稿，已有３家券商及旗下資管機構計劃投入總金額達３﹒２億元，與去年１０月

至１１月的券商自購潮金額基本持平。去年１０月Ａ股持續走弱後，有６家券商及旗下資管機構

密集發布自購計劃，合計投入金額約３﹒３億元。



北交所優化新股發行上市流程

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北交所昨日聯合中國結算發布實施修訂後的《北交所股票向不特定合格投資者公開發行與承銷業

務實施細則》及兩件配套指南，對北交所新股發行上市流程進行了優化。





《證券時報》



發力投資端，多家基金券商「接龍」自購

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易方達、華夏、富國、廣發、國泰等基金公司，中信證券、國泰君安資管、招商資管等券商及券

商資管相繼發布自購公告，將於近期使用固有資金投資旗下產品，用真金白銀表示對資本市場的

信心。



８月ＬＰＲ「一降一平」 預留政策調整空間

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８月２１日，新一期貸款市場報價利率（ＬＰＲ）公布，１年期ＬＰＲ下降１０個點子至

３﹒４５％，５年期以上ＬＰＲ維持４﹒２％不變。專家認為，８月１年期ＬＰＲ下降１０個點

子，將有效降低企業融資成本和居民消費貸款成本。



北交所縮短新股申購資金凍結時長

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北交所昨日聯合中國證券登記結算公司發布實施修訂後的《北交所股票向不特定合格投資者公開

發行與承銷業務實施細則》及兩件配套指南，對北交所新股發行上市流程進行了優化。（ｌｃ）

