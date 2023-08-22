《鍾之日記》８月２２日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



外圍回升中概股反彈，Ａ股早段仍無長進，滬綜指一度收復三千一但沒有企穩，在醫藥、消

費、半導體等板塊集體跌拖累下，滬綜指倒跌至３０７４﹒５３點，距離今年最低位

３０７３﹒０５只差１點，此時金融板塊突然拉漲，滬綜指即變臉轉勢上揚，順便收復三千一，

全日收升０﹒８８％，報３１２０﹒３３點，結束兩連跌。

深成指曾創２０２２年４月以來新低，創業板指更創超過３年新低，不過兩指數亦跟隨滬指

尾盤回升，前者收升０﹒５３％，後者小揚０﹒０９％。

多家公募基金及券商機構集體提出自購救市，再加上知名私募基金經理、上海半夏投資創始

人李蓓在公眾號上呼籲資金入市，不過今日股市表現遠未算得上是「復仇」。交投有增長跡象，

兩市全日成交８１８３億元人民幣，按日大增兩成，但卻無法改變外資流出繼續「跑馬拉松」，

陸股通今日淨流出６３﹒７８億元人民幣，是連續第１２個交易日淨流出，繼續刷新最長淨流出

記錄，累計淨流出６７５﹒０５億元人民幣。

人稱「私募魔女」的李蓓一向心直口快，不禁在文章中大罵外資沒有節操，是「無頭蒼蠅」

、「攪屎棍」，但是由於Ａ股這麼多年來讓股民傷透心，網友們對李蓓的感言不以為然，稱李蓓

只是因為外資離場害其基金虧了錢，屬於「無能狂怒」，有網友更笑言道，如果外資是攪屎棍，

那中國股市是否被「攪」的那個？



＊港股曾急彈，仍未見萬八＊



市場期盼人工智能標桿企業輝達在周三（２３日）財報告捷，大型科技板塊推動美股周一

（２１日）反彈，特斯拉亦終止六連跌。但市場人士也指出，美國國債繼續下挫，如孳息率上升

，股市將經歷「一段艱難時期」。港股向上，恒指午後一度急彈逾３００點，高見１７９６５，

距１８０００關僅一步之遙，恒生指數收報１７７９１，升１６７點或升１％，主板成交逾

９８４億元。

技術走勢方面，恒指今日走勢現陽燭，是連跌七日後較像樣的反彈，惟要先重上１８０００

，繼而重返１８５００之上才可望扭轉跌勢。



＊數字經濟被點名，電信三巨頭走高＊



國務院總理李強主持國務院第三次專題學習，要求不斷做強做優做大數字經濟，並繼續適度

超前推進數字基礎設施建設。會議指出，數字經濟發展具有廣闊空間，要統籌發展和安全，發揮

優勢、乘勢而上，協同推進數字產業化和產業數字化，推動數字經濟發展不斷取得新突破。

中原證券認為，推動算力基礎設施發展已成為帶動數字經濟發展的核心因素。海外雲廠商均

持續重視ＡＩ投資，國內三大運營商資本開支均向算力網絡領域傾斜。隨著生成式ＡＩ和大語言

模型的需求不斷增長，英偉達二季度業績指引高增。光模塊作為雲計算數據中心的重要零部件，

數據傳輸量的顯著增加將驅動市場需求持續增長。企業產業數字化轉型和ＡＩ產業鏈發展，也將

為ＩＣＴ設備商帶來機遇。

三大電信商走高，聯通（００７６２）升２﹒６％，中國電信（００７２８）升２﹒４％，

中國移動（００９４１）升１﹒８％。



＊消費稅收入降一成，內需股集體跌＊



中國財政部昨日（２１日）公布２０２３年７月財政收支狀況，盡管收入按年大增，但主要

和去年大規模退稅有關，事實上今年首七個月消費稅企業所得稅和關稅都有下跌的現象，側面反

映經濟活動收縮，尤其是內需疲弱的狀況值得留意。財政部數據顯示，首七個月消費稅收入

９４８０億元人民幣，同比下降１０﹒６％；進口貨物增值稅、消費稅收入合共１﹒０８億元人

民幣，同比下降８﹒９％。

消費股今日領跌藍籌，李寧（０２３３１）挫３﹒３％，安踏體育（０２０２０）跌１％，

潤啤（００２９１）跌０﹒９％，海底撈（０６８６２）跌０﹒７％，農夫山泉（０９６３３）

跌０﹒５％，康師傅控股（００３２２）跌０﹒４％。

不過中國在地方債務壓力山大的情況下，是否有心有力施展財政政策提振經濟活動？《彭博

》根據財政部數據測算，得出今年１－７月份中國廣義預算赤字約３﹒３萬億元人民幣，比

２０２２年同期下降３７％，意味著中國當局在經濟放緩的情況下仍然維持審慎的財政政策。





＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致

損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

