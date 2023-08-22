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AH股新聞

22/08/2023 08:26

【提振Ａ股】內地１７家基金及券商資管宣布自購，金額超１０億元

　　《經濟通通訊社２２日專訊》多家頭部公募基金和券商資管機構發布自購公告，用真金白銀
看好Ａ股。據《中國證券報》統計，包括易方達基金、華夏基金、嘉實基金、國泰基金、國泰君
安資管、中信證券等在內的１７家公募基金及券商機構２１日發布自購公告，合計自購金額達
１０﹒５億元（人民幣．下同）。還有部分基金公司的自購舉措「正在路上」，將於近日發布公
告。
　　其中，包括易方達基金、富國基金、華夏基金、匯添富基金、嘉實基金、廣發基金、中歐基
金、鵬華基金、招商基金、興證全球基金、南方基金、工銀瑞信基金、國泰基金在內的１３家公
募基金將分別運用固有資金５０００萬元投資自家旗下權益類基金；華商基金運用固有資金合計
８０００萬元投資旗下股票型、混合型公募基金。
　　與此同時，國泰君安資管、中信證券、招商資管三家券商及券商資管也宣布，將運用固有或
自有資金２億元、１億元、２０００萬元購買旗下權益類基金。
　　今年以來，中國經濟進入復甦周期，資本市場呈現震盪走勢。業內人士表示，Ａ股目前處於
多周期共振的底部區域，無論從短期還是中長期來看，都是極佳的入場時點。（ｌｃ）

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