《經濟通通訊社２２日專訊》隨著上市公司半年報的陸續披露，社保基金最新持股情況浮出

水面。Ｗｉｎｄ數據顯示，截至２１日晚間，已有１３８家上市公司的半年報前十大股東名單中

出現了社保基金的身影，合計對上市公司持倉市值為４８０﹒８３億元（人民幣．下同）。

從持股市值來看，截至二季度末，社保基金持股市值超１０億元的個股有１０隻，分別為中

興通訊（深：００００６３）、菲利華（深：３００３９５）、中科創達（深：３００４９６）

、中國移動（滬：６００９４１）、赤峰黃金（滬：６００９８８）、華測檢測

（深：３０００１２）、中國海油（滬：６００９３８）、三安光電（滬：６００７０３）、宏

發股份（滬：６００８８５）、春風動力（滬：６０３１２９）。其中，社保基金對中興通訊的

持股市值最高，達３３﹒３９億元。

從持股變化方向來看，數據顯示，二季度社保基金對福田汽車（滬：６００１６６）、三安

光電、中材科技（深：００２０８０）、生益科技（滬：６００１８３）、報喜鳥

（深：００２１５４）、蘇試試驗（深：３００４１６）等５８隻個股進行加倉，涉及汽車、半

導體、材料、能源等行業。從增持股份數量來看，福田汽車獲社保基金增持股份數量最多，達

４４１７﹒６５萬股。

從持股比例看，截至二季度末，社保基金持股比例居前的公司為菲利華（１１﹒１０％）、

龍迅股份（滬：６８８４８６）（１０﹒２９％）、聖暉集成（滬：６０３１６３）

（８﹒５０％）、廣和通（深：３００６３８）（７﹒８６％）、華利集團

（深：３００９７９）（６﹒７７％）、赤峰黃金（６﹒５７％）等。（ｌｃ）

