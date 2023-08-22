《經濟通通訊社２２日專訊》安信證券首席經濟學家高善文昨日在個人公眾號發表題為《關

於當前資本市場的一些思考》的文章稱，目前資本市場表現仍然較弱，有短期悲觀情緒的影響，

投資者往往容易放大短期的悲觀因素，從而忽略或輕視長期因素的影響。

他認為，從過往的長期數據看，上市公司作為中國經濟中最出色的部分，創造長期回報的能

力是確定的。盡管投資者對於短期的經濟表現仍然充滿疑慮，市場的波動也令人焦灼，但中國資

本市場的重要改革，如鼓勵公司分紅和回購等，已經開始破題，風雨過後有彩虹。

同時，明星基金經理、半夏投資李蓓在微信公號發布《點贊中國央行，加倉中國股票》一文

。文章指出，最近幾周股票市場ＥＴＦ大幅淨申購、大小非減持減少、ＩＰＯ和融資減量、融資

融券平穩，而外資是最主要的賣出力量，是市場近期下跌的主要原因。她更批評外資就是一群無

頭蒼蠅，對中國股票市場主要起到了「攪屎棍」的效果。

李蓓稱股票是不多的能夠長期戰勝通脹，保值財富的資產之一，而目前中國市場利率已經新

低，盈利已然企穩，股票資產的性價比格外凸顯。她在文中說道：「並且，以人行最近的一攬子

政策來看，以外資最近兩周恐慌失望的程度來看，很可能就是又送給大家一個好的買點。」

受累Ａ股行情差，李蓓旗下基金今年以來預計損失慘重，她在５月向銷售機構及客戶承認錯

誤，稱極端行情導致其基金階段性回撤較多。（ｌｃ）

