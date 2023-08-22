  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

22/08/2023 16:55

《中國要聞》三部門：續實施創新企業境內發行存托憑證稅收政策

　　《經濟通通訊社２２日專訊》財政部、稅務總局、中國證監會發布關於繼續實施創新企業境
內發行存托憑證試點階段有關稅收政策的公告。自２０２３年９月２１日至２０２５年１２月
３１日，對個人投資者轉讓創新企業ＣＤＲ取得的差價所得，暫免征收個人所得稅。在上海證券
交易所、深圳證券交易所轉讓創新企業ＣＤＲ，按照實際成交金額，由出讓方按０﹒１％的稅率
繳納證券交易印花稅。（ｃｔ）

全城注視！銀行定存息率不斷破頂，即上etnet一鍵格出最佳定存息率！► 了解詳情

返回AH股新聞

上一篇新聞︰22/08/2023 17:02  《鍾之日記》走資馬拉松，護盤軍抗跌

其他AH股新聞
More

22/08/2023 17:38  《打擊貪腐》任內大搞虛擬幣掘礦，江西政協前副主席肖毅囚終身

22/08/2023 17:12  《駐滬專電》瑞銀陳欣：預計十一黃金周，日韓出境遊將加速恢復

22/08/2023 17:07  《神州經脈》數字經濟要發力，滬指觸底反彈，人幣即期收復７﹒３

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港古仔】臨近鬼節一定係聽鬼故！知名音樂人因葵帶你北角靈異遊~ 竟然意外捕捉詭異女聲！？北角有好多非常經典嘅都市傳說同鬼故

【etnet chill賞你】賞「置富Malls x Messy Desk 快樂伴隨便攜袋」

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金