《經濟通通訊社２２日專訊》財政部、稅務總局、中國證監會發布關於繼續實施創新企業境
內發行存托憑證試點階段有關稅收政策的公告。自２０２３年９月２１日至２０２５年１２月
３１日，對個人投資者轉讓創新企業ＣＤＲ取得的差價所得，暫免征收個人所得稅。在上海證券
交易所、深圳證券交易所轉讓創新企業ＣＤＲ，按照實際成交金額，由出讓方按０﹒１％的稅率
繳納證券交易印花稅。（ｃｔ）
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22/08/2023 16:55
《中國要聞》三部門：續實施創新企業境內發行存托憑證稅收政策
《經濟通通訊社２２日專訊》財政部、稅務總局、中國證監會發布關於繼續實施創新企業境
內發行存托憑證試點階段有關稅收政策的公告。自２０２３年９月２１日至２０２５年１２月
３１日，對個人投資者轉讓創新企業ＣＤＲ取得的差價所得，暫免征收個人所得稅。在上海證券
交易所、深圳證券交易所轉讓創新企業ＣＤＲ，按照實際成交金額，由出讓方按０﹒１％的稅率
繳納證券交易印花稅。（ｃｔ）
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