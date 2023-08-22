《經濟通通訊社２２日專訊》財政部、稅務總局、中國證監會發布關於繼續實施創新企業境

內發行存托憑證試點階段有關稅收政策的公告。自２０２３年９月２１日至２０２５年１２月

３１日，對個人投資者轉讓創新企業ＣＤＲ取得的差價所得，暫免征收個人所得稅。在上海證券

交易所、深圳證券交易所轉讓創新企業ＣＤＲ，按照實際成交金額，由出讓方按０﹒１％的稅率

繳納證券交易印花稅。（ｃｔ）

