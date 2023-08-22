《經濟通通訊社２２日專訊》８月１８日有網友曬出在烏魯木齊－昌吉城市快速路上，偶遇
四輛小米汽車在高速公路上疾馳。同時，小米創辦人、董事長兼ＣＥＯ雷軍和小米集團總裁盧偉
冰的微博ＩＰ地址均顯示在新疆。《新疆日報》向中交火焰山汽車檢測有限公司常務副總經理于
勝利查詢，他表示目前未見到雷軍一行出現在吐魯番熱區試驗基地中交火焰山汽車試驗場。
（ｃｔ）
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22/08/2023 13:47
《汽車新勢力》小米汽車疑似開啟新疆路測
《經濟通通訊社２２日專訊》８月１８日有網友曬出在烏魯木齊－昌吉城市快速路上，偶遇
四輛小米汽車在高速公路上疾馳。同時，小米創辦人、董事長兼ＣＥＯ雷軍和小米集團總裁盧偉
冰的微博ＩＰ地址均顯示在新疆。《新疆日報》向中交火焰山汽車檢測有限公司常務副總經理于
勝利查詢，他表示目前未見到雷軍一行出現在吐魯番熱區試驗基地中交火焰山汽車試驗場。
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