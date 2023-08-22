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AH股新聞

22/08/2023 11:56

《行業數據》工信部：首７月電信業務收入增長６﹒２％

　　《經濟通通訊社２２日專訊》據工業和信息化部公布，１－７月份，電信業務收入累計完成
１００５６億元人民幣，同比增長６﹒２％。按照上年不變價計算的電信業務總量同比增長
１６﹒８％。
　　工信部指，１－７月，電信業務收入和業務總量平穩增長，雲計算等新興業務持續發揮拉動
作用；５Ｇ、千兆光網、物聯網等新型基礎設施建設穩步推進，網絡連接用戶規模持續擴大。
（ｃｔ）

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