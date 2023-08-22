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AH股新聞

22/08/2023 09:29

《Ａ股行情》滬指高開０﹒３５％破三千一，傳中國打擊人民幣空軍

　　《經濟通通訊社２２日專訊》中概股隔晚小幅反彈，另有傳中國國有銀行出手收緊離岸人民
幣流動性，打擊人民幣空軍，滬深股市今早高開，上證綜合指數（滬綜指）高開０﹒３５％，報
３１０３﹒７８點，暫收復三千一但未企穩，深成指高開０﹒５５％，創業板指高開０﹒７１％
，通信設備、互聯網股造好，環保股走低。
　　據《路透》引述知情人士表示，中國主要國有銀行周一（２３日）積極清理離岸人民幣流動
性，提高做空人民幣的成本，離岸人民幣兌美元收復７﹒３元失地，不過人民幣兌美元中間價今
跌５點子，止兩連升，報７﹒１９９２，較市場預測值強１１０５點，監管延續強力過濾措施。
　　人民銀行今日進行１１１０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，淨回籠９３０億元。
　　多家頭部公募基金和券商資管機構發布自購公告，據統計，包括易方達基金、華夏基金、嘉
實基金、國泰基金、國泰君安資管、中信証券等在內的１７家公募基金及券商機構自購公告，合
計自購金額達１０﹒５億元。據報還有部分基金公司的自購舉措「正在路上」，將於近日發布公
告。
　　　知名私募基金經理、上海半夏投資創始人李蓓在公眾號上表示，外資是近期中國股票最主
要的賣出力量，批評外資如同「無頭蒼蠅」湧出中國資本市場，稱中國股市很可能迎來一個好的
買點。
　　另外，中融信託流動性問題持續發酵，再有Ａ股公司宣布踩雷中融信託產品，微光股份
（深：００２８０１）公告公司於今年５月購入該產品，投資額為５０００萬元，產品昨日到期
但截至公告發出時尚未收到本金及投資收益。（ｅｙ）

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