《經濟通通訊社２２日專訊》外圍回升中概股反彈，連港股也保持小幅上升，惟Ａ股在機構

入市消息後仍無大長進。滬綜指早段窄幅上升，數字經濟概念冒起，滬指一度收復三千一但沒有

企穩，醫藥、消費、半導體等板塊集體跌，地產、金融股偏軟，拖累滬指半日倒跌０﹒２４％收

市，報３０８５﹒４８點，距離今年最低位３０７３﹒０５已經不遠。

深成指跌０﹒７３％，報１０２４４﹒７５點，創２０２２年４月以來新低，創業板指挫

１﹒３％，更創超過３年新低。

包括易方達基金、華夏基金、嘉實基金、國泰基金、國泰君安資管、中信証券等在內的１７

家公募基金及券商機構自購公告，合計自購金額達１０﹒５億元（人民幣．下同），另外知名私

募基金經理、上海半夏投資創始人李蓓在公眾號上，批評外資如同「無頭蒼蠅」湧出中國資本市

場，稱中國股市很可能迎來一個好的買點。

不過在機構攜手發聲呼籲資金入市之際，兩市半日成交仍只有４５１０億元，盡管較上日

（２０日）同時段成交增６﹒４％；外資繼續走，陸股通淨流出超過４３億元。



＊數字經濟概念淡市落鑊＊



國務院總理李強主持國務院第三次專題學習，李強表示要不斷做強做優做大數字經濟，並繼

續適度超前推進數字基礎設施建設。Ａ場三大電信商拉漲，Ａ股聯通（滬：６０００５０）升

５﹒７％，中國電信（滬：６０１７２８）漲３﹒９％，中國移動（滬：６００９４１）升

２﹒２％。

數字經濟概念股落鑊，卓創資訊（深：３０１２９９）、三維天地（深：３０１１５９）齊

飆兩成漲停，上海鋼聯（深：３００２２６）升１５﹒６％，慧博雲通（深：３０１３１６）升

１３﹒４％，深圳瑞捷（深：３００９７７）漲１３﹒１％，中國科傳（滬：６０１８５８）、

新炬網絡（滬：６０５３９８）、中遠海科（深：００２４０１）升１０％漲停。



＊今年消費稅降一成，消費股捱沽＊



中國財政部公布２０２３年７月財政收支狀況，反映內需疲弱狀況，首七個月消費稅收入

９４８０億元，同比下降１０﹒６％；進口貨物增值稅、消費稅收入１﹒０８億元，同比下降

８﹒９％。消費股今日捱沽，化妝品跌幅最強，聚膠股份（深：３０１２８３）插水７﹒５％，

敷爾佳（深：３０１３７１）跌６﹒１％，珀萊雅（滬：６０３６０５）跌５﹒２％，潔雅股份

（深：３０１１０８）走低４﹒９％；

食品飲料股方面，天味食品（滬：６０３３１７）挫９﹒１％，三全食品

（深：００２２１６）跌６﹒８％，麥趣爾（深：００２７１９）跌５﹒８％，妙可藍多

（滬：６００８８２）跌４﹒６％，日辰股份（滬：６０３７５５）跌４﹒２％。（ｅｙ）

