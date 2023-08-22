《經濟通通訊社２２日專訊》上證Ａ股指數全日收市收升０﹒８９％，報３２７１﹒２點。

北上投資Ａ股的滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全日額度餘５４５﹒２４億元，

賣盤超買盤，淨流出３９﹒５９億元。

外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）淨流出６３﹒７８億元，連續第１２個交易日

淨流出，繼續刷新最長淨流出記錄，累計淨流出６７５﹒０５億元。（ｅｙ）



