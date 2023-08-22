《經濟通通訊社２２日專訊》深證成分指數全日收市升０﹒５３％，報１０３７４﹒７３點
，盤中低見１０１９８﹒０１點，創２０２２年４月以來低位。
北上投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全日額度餘５３１﹒６１億元，
賣盤超買盤，淨流出２４﹒１９億元。
外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）淨流出６３﹒７８億元，連續第１２個交易日
淨流出，繼續刷新最長淨流出記錄，累計淨流出６７５﹒０５億元。（ｅｙ）
全城注視！銀行定存息率不斷破頂，即上etnet一鍵格出最佳定存息率！► 了解詳情
22/08/2023 15:05
《深股通》深成指全日升０﹒５３％，外資連續１２天流出續創記錄
《經濟通通訊社２２日專訊》深證成分指數全日收市升０﹒５３％，報１０３７４﹒７３點
，盤中低見１０１９８﹒０１點，創２０２２年４月以來低位。
北上投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全日額度餘５３１﹒６１億元，
賣盤超買盤，淨流出２４﹒１９億元。
外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）淨流出６３﹒７８億元，連續第１２個交易日
淨流出，繼續刷新最長淨流出記錄，累計淨流出６７５﹒０５億元。（ｅｙ）
全城注視！銀行定存息率不斷破頂，即上etnet一鍵格出最佳定存息率！► 了解詳情
上一篇新聞︰22/08/2023 15:09 《Ａ股動向》眾泰汽車終止６０億元定增，因實控人變更等三大原因
下一篇新聞︰22/08/2023 15:05 《滬股通》上證Ａ股指數收升０﹒８９％，陸股通流出６４億元人幣
22/08/2023 15:49 《汽車新勢力》傳特斯拉新車於９月底集中交付，上海工廠加大產能
22/08/2023 15:17 《中國要聞》榮耀否認成立印度子公司，強調不存在轉讓技術計劃
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯虛幣
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
雙櫃台N
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰