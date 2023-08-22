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AH股新聞

22/08/2023 15:05

《深股通》深成指全日升０﹒５３％，外資連續１２天流出續創記錄

　　《經濟通通訊社２２日專訊》深證成分指數全日收市升０﹒５３％，報１０３７４﹒７３點
，盤中低見１０１９８﹒０１點，創２０２２年４月以來低位。
　　北上投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全日額度餘５３１﹒６１億元，
賣盤超買盤，淨流出２４﹒１９億元。
　　外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）淨流出６３﹒７８億元，連續第１２個交易日
淨流出，繼續刷新最長淨流出記錄，累計淨流出６７５﹒０５億元。（ｅｙ）

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