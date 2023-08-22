《經濟通通訊社２２日專訊》深證成分指數全日收市升０﹒５３％，報１０３７４﹒７３點

，盤中低見１０１９８﹒０１點，創２０２２年４月以來低位。

北上投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全日額度餘５３１﹒６１億元，

賣盤超買盤，淨流出２４﹒１９億元。

外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）淨流出６３﹒７８億元，連續第１２個交易日

淨流出，繼續刷新最長淨流出記錄，累計淨流出６７５﹒０５億元。（ｅｙ）

