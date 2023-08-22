《經濟通通訊社２２日專訊》對於定增終止、實控人變更進展、實控人黃繼宏是否失聯等問

題，內媒引述眾泰汽車（深：０００９８０）證券部工作人員回應稱，有三個原因終止定增：一

是外部市場環境變化；二是公司實際經營情況；三是目前公司正在策劃實控人變更。

對於實控人變更進展，該工作人員表示，目前沒有收到進一步確切消息，如有重大進展會對

外公告。對於實控人黃繼宏是否失聯的問題，該工作人員強調，「沒有沒有沒有，我們目前能聯

繫上黃總」。

眾泰汽車今日收跌３％，報３﹒７７元（人民幣．下同）。

２０２２年６月，眾泰汽車公告，擬向特定對象發行股票不超過１５﹒２１億股，募集資金

不超過６０億元，用於新能源智能網聯汽車開發及研發能力提升項目、渠道建設項目及補充流動

資金。不過，在今年７月經過８天連續５個漲停板後，眾泰汽車發出股票交易異常波動公告，並

在公告中宣布終止６０億元人民幣定增募資事項。此外，今年５月，黃繼宏因個人原因辭去眾泰

汽車董事長等職務。６月底，眾泰汽車公告稱，公司實控人或將發生變更。隨後有消息指黃繼宏

失聯。



＊黃繼宏助企破產重整惟承諾大部分未兌現，被行政監管＊



一度瀕臨破產的眾泰汽車２０２１年６月申請破產重整，最終獲江蘇深商控股集團有限公司

成為重整投資人，該公司法定代表人是黃繼宏。當時重整投資人承諾，將為公司引入高端技術團

隊，導入純電新能源汽車生產和技術等，但至今重整計劃大部分都未兌現。

黃繼宏實控的深圳市深商控股集團股份有限公司、深圳市國民運力科技集團有限公司、深圳

市元維資產管理有限公司，也是昔日「４Ｓ店之王」、汽車銷售企業龐大集團的重整投資人，但

直到龐大集團今年５月退市，重整投資人也沒有履行３４﹒５９億元的業績補償義務。河北證監

局已責令重整投資人嚴格依法履行承諾，並對黃繼宏等人採取警示對話和監管談話的行政監管措

施。（ｓｌ）

