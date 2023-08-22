《經濟通通訊社２２日專訊》有傳中原地產集團旗下深圳中原遭多家地產開發商、代理商拖

欠佣金超過１０億元（人民幣．下同），公司已經就此成立重大項目追佣跟進專案組，並起訴多

家開發商，此前則傳有中原員工在深圳總部追討佣金。

中原集團首席運營官劉天暘回應《澎湃新聞》指情況屬實，由於部分開發商遇到了債務危機

和流動性危機，導致結佣不暢。劉天暘透露，有一部分開發商擬通過以房抵佣的形式來處理，但

新房拿到現行市場成交會有折價，從而導致公司收入折損。



＊不為員工墊付佣金，因會導致公司經營更困難＊



劉天暘表示，中原集團也希望追回錢給到員工保障，但是在開發商或代理商未結佣的情況下

，目前沒有有效的整體方案解決這個問題，只能通過法律途徑處理，他又強調公司一直嚴格遵照

佣金提成發放制度和勞動合同的約定執行，員工的基本工資也從來都是按月按時足額發放的，從

未有任何拖延薪資或惡意欠薪的情況。

報道指，但目前中原集團在深圳的經營情況並不樂觀，處於虧損狀態。劉天暘稱公司不具備

為員工墊付佣金的條件，這樣會導致公司的經營更加困難。劉天暘稱目前政府相關部門也已介入

，如深圳鹽田佳兆業（０１６３８）項目此前欠佣，但在住建部門的協調下，佣金結算也在改善

中，近期將會有付款給到中原。

據報遭深圳中原起訴的主要開發商和項目包括佳兆業、恒大（０３３３３）、寶能、世茂

（００８１３）、龍光（０３３８０）和吉祥里等。（ｅｙ）

