《經濟通通訊社２２日專訊》中國最大民營資產管理公司之一的中植企業集團據傳全面停止

兌付旗下理財產品，連旗下具央企背景的中融信託也出現流動性困難，一度引發資本市場恐慌。

據內媒報道，中植系有份持股的橫琴人壽近日向其部分合作方發出情況說明，強調公司與中植集

團及其關聯方無任何存量關聯交易，中植集團對橫琴人壽屬財務性股權投資，不具有控制或共同

控制影響。

橫琴人壽的大股東為具國企北京的珠海鏵創，持股超過三成，而中植系持股比例約

１６﹒８％。橫琴人壽透露，早在一年之前中植集團已表示有意出讓橫琴人壽所有持股，不過直

至今年５月，中植集團持有的橫琴人壽股權被部分凍結。橫琴人壽表示正在推進增資引戰工作，

積極協助股東尋找投資者以推進股權轉讓，以盡早完成公司股權優化工作。

橫琴人壽又表示，經營管理層成員均為市場化選聘，包括中植集團在內的５家股東均不向公

司提名高管，也不干預公司人事、財務、資金運用等關鍵崗位的人員任免與考核。橫琴人壽所有

股東均不參與公司日常經營管理，不存在違規干預公司決策、破壞公司治理機制和任何不當利益

輸送等情況。（ｅｙ）

