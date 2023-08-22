《經濟通通訊社２２日專訊》旭輝控股（００８８４）旗下旭輝集團公告指，擬將本應於９
月回售的「２１旭輝０３」本金展期三年，該期債餘額為１８﹒７５億元人民幣，下周三（３０
日）將召開持有人會議審議相關議案。
根據旭輝集團提出的展期方案，公司擬將本金分９期兌付，前８期每次僅兌付２％至３％的
本金，而在最後一期，即２０２６年９月１４日兌付８０％的本金。另外，旭輝集團將以重慶、
洛陽和天津等多個項目為本期債償付提供增信保障。（ｅｙ）
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22/08/2023 14:29
【內房困局】旭輝近１９億人幣債提議展期，八成本金延期三年兌付
《經濟通通訊社２２日專訊》旭輝控股（００８８４）旗下旭輝集團公告指，擬將本應於９
月回售的「２１旭輝０３」本金展期三年，該期債餘額為１８﹒７５億元人民幣，下周三（３０
日）將召開持有人會議審議相關議案。
根據旭輝集團提出的展期方案，公司擬將本金分９期兌付，前８期每次僅兌付２％至３％的
本金，而在最後一期，即２０２６年９月１４日兌付８０％的本金。另外，旭輝集團將以重慶、
洛陽和天津等多個項目為本期債償付提供增信保障。（ｅｙ）
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