《經濟通通訊社２２日專訊》旭輝控股（００８８４）旗下旭輝集團公告指，擬將本應於９

月回售的「２１旭輝０３」本金展期三年，該期債餘額為１８﹒７５億元人民幣，下周三（３０

日）將召開持有人會議審議相關議案。

根據旭輝集團提出的展期方案，公司擬將本金分９期兌付，前８期每次僅兌付２％至３％的

本金，而在最後一期，即２０２６年９月１４日兌付８０％的本金。另外，旭輝集團將以重慶、

洛陽和天津等多個項目為本期債償付提供增信保障。（ｅｙ）

