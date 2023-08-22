《經濟通通訊社２２日專訊》美國商務部周一（２１日）發布聲明，工業和安全局

（ＢＩＳ）將３３個實體從「未經驗證清單」（Ｕｎｖｅｒｉｆｉｅｄ Ｌｉｓｔ）剔除，其中

２７個實體位於中國，其他位於印尼、巴基斯坦、新加坡、土耳其和阿聯酋。該２７個實體據報

包括北京普科測控技術有限公司、廣東光華科技股份有限公司（深：００２７４１）、蘇州超微

精納光電有限公司等。有關決定於周二在《聯邦公報》上公布後生效。

美國商務部出口執法助理部長阿克塞爾羅德表示，將該３３家實體排除在清單外，表明當企

業或東道國政府與工業和安全局合作，並成功完成最終用途核查後，他們會得到切實的好處；通

過及時完成最終用途檢查來驗證外國合作方的合法性和可靠性，是美國出口管制體系的核心原則

。

去年２月７日，美國商務部曾將３３家中國實體列入出口管制「未經驗證清單」。中國商務

部當時表示，美方近年將出口管制作為政治打壓和經濟霸凌的工具，不斷採取單邊措施對他國企

業、機構和個人進行打壓遏制，給中美企業間正常經貿合作製造困難和障礙，對國際經貿秩序和

自由貿易規則造成嚴重破壞，對全球產業鏈供應鏈造成嚴重威脅，這不利於中國，不利於美國，

也不利於整個世界。（ｓｌ）

