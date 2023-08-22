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AH股新聞

22/08/2023 11:19

《汽車新勢力》賈躍亭ＦＦ汽車１億美元於湖北黃岡成立新公司

　　《經濟通通訊社２２日專訊》天眼查Ａｐｐ顯示，法法汽車（湖北）有限公司近日成立，法
定代表人為王志剛，註冊資本１億美元，經營範圍含道路機動車輛生產、新能源汽車整車銷售、
汽車零部件研發、智能車載設備製造、人工智能行業應用系統集成服務、代駕服務、工程和技術
研究和試驗發展等。股東信息顯示，該公司由ＦＦ　Ｈｏｎｇ　Ｋｏｎｇ　Ｈｏｌｄｉｎｇ　
Ｌｉｍｉｔｅｄ全資持股。
　　今年１月，法拉第未來發布消息稱，與湖北黃岡市政府達成合作協議，計劃將ＦＦ中國總部
遷至黃岡市，同時保留其位於加州洛杉磯的全球總部。
　　ＦＦ（法拉第未來）是樂視創辦人賈躍亭於２０１４年打造的汽車品牌。樂視財困「爆雷」
後，賈躍亭於２０１７年５月辭去樂視所有職務，留下爛攤子遠走美國延續其造車夢，後在美國
完成個人破產重組。「難產」六年多後，ＦＦ首款交付的新車ＦＦ　９１　２﹒０　
Ｆｕｔｕｒｉｓｔ　Ａｌｌｉａｎｃｅ，終在今年８月１２日正式交付予首位客戶。
　　賈躍亭回國路仍然遙遙無期。２０２１年４月，北京證監局以樂視網２００７年至２０１６
年連續十年財務造假等為由，對賈躍亭罰款２﹒４１億元人民幣，並認定樂視網２０１６年非公
開發行股票構成欺詐發行；同時，中國證監會宣布終身禁止賈躍亭進入證券市場。
　　賈躍亭已因該罰款案被強制執行，並被限制高消費，其名下至今仍有３條失信被執行人信息
，被執行總金額逾１３億元人民幣。今年８月初，賈躍亭因「有履行能力而拒不履行生效法律文
書確定義務」，再被北京金融法院列為失信被執行人（老賴）。（ｓｌ）

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