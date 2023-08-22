《經濟通通訊社２２日專訊》天眼查Ａｐｐ顯示，法法汽車（湖北）有限公司近日成立，法

定代表人為王志剛，註冊資本１億美元，經營範圍含道路機動車輛生產、新能源汽車整車銷售、

汽車零部件研發、智能車載設備製造、人工智能行業應用系統集成服務、代駕服務、工程和技術

研究和試驗發展等。股東信息顯示，該公司由ＦＦ Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ Ｈｏｌｄｉｎｇ

Ｌｉｍｉｔｅｄ全資持股。

今年１月，法拉第未來發布消息稱，與湖北黃岡市政府達成合作協議，計劃將ＦＦ中國總部

遷至黃岡市，同時保留其位於加州洛杉磯的全球總部。

ＦＦ（法拉第未來）是樂視創辦人賈躍亭於２０１４年打造的汽車品牌。樂視財困「爆雷」

後，賈躍亭於２０１７年５月辭去樂視所有職務，留下爛攤子遠走美國延續其造車夢，後在美國

完成個人破產重組。「難產」六年多後，ＦＦ首款交付的新車ＦＦ ９１ ２﹒０

Ｆｕｔｕｒｉｓｔ Ａｌｌｉａｎｃｅ，終在今年８月１２日正式交付予首位客戶。

賈躍亭回國路仍然遙遙無期。２０２１年４月，北京證監局以樂視網２００７年至２０１６

年連續十年財務造假等為由，對賈躍亭罰款２﹒４１億元人民幣，並認定樂視網２０１６年非公

開發行股票構成欺詐發行；同時，中國證監會宣布終身禁止賈躍亭進入證券市場。

賈躍亭已因該罰款案被強制執行，並被限制高消費，其名下至今仍有３條失信被執行人信息

，被執行總金額逾１３億元人民幣。今年８月初，賈躍亭因「有履行能力而拒不履行生效法律文

書確定義務」，再被北京金融法院列為失信被執行人（老賴）。（ｓｌ）

