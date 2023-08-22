《經濟通通訊社２２日專訊》國家疾控局表示，新冠病毒流行株中ＥＧ﹒５變異株佔比在中

國呈上升趨勢，從４月的０﹒６％增長至８月的７１﹒６％，目前已在中國絕大多數省份形成優

勢流行，未來一段時間內很可能繼續保持此趨勢。中國今年４－６月份經歷了Ｏｍｉｃｒｏｎ

ＸＢＢ系列變異株的流行，已建立的人群免疫力對同屬於Ｏｍｉｃｒｏｎ ＸＢＢ亞分支的

ＥＧ﹒５變異株仍具有免疫保護作用。近期全國新冠疫情總體處於低水平、波浪式流行態勢。



＊傳播力更強、住院病例增，惟未見病情更加嚴重的報道＊



國家疾控局指，ＥＧ﹒５最早在今年２月１７日於印尼發現。世衛今年８月９日將其列為「

關注變異株」（ＶＯＩ）。ＥＧ﹒５變異株在全球流行毒株中的佔比增長較快，展現出更強的傳

播優勢，截至８月１７日已在全球至少５２個國家或地區被監測發現。國內外研究顯示，

ＥＧ﹒５變異株的流行優勢主要由於其免疫逃逸能力增強，既往感染產生的中和抗體對ＥＧ﹒５

變異株的中和能力出現降低。

中國監測數據顯示，ＥＧ﹒５變異株感染者與其他ＸＢＢ亞分支感染者的臨床分型無明顯差

異。近期出現ＥＧ﹒５變異株流行的部分國家如美國、日本、南韓等住院病例數有所增多，但沒

有因感染ＥＧ﹒５變異株導致疾病嚴重程度增加的報道。世衛評估認為，ＥＧ﹒５變異株顯示出

傳播能力和免疫逃逸能力增強的特點，但未發現其致病力明顯變化的證據，也未造成全球公共衛

生風險明顯增加，故對其全球風險等級被評估為低風險。（ｓｌ）

