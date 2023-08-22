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AH股新聞

22/08/2023 11:30

《中國要聞》疾控局：新冠ＥＧ﹒５變異株在絕大多數省份優勢流行

　　《經濟通通訊社２２日專訊》國家疾控局表示，新冠病毒流行株中ＥＧ﹒５變異株佔比在中
國呈上升趨勢，從４月的０﹒６％增長至８月的７１﹒６％，目前已在中國絕大多數省份形成優
勢流行，未來一段時間內很可能繼續保持此趨勢。中國今年４－６月份經歷了Ｏｍｉｃｒｏｎ　
ＸＢＢ系列變異株的流行，已建立的人群免疫力對同屬於Ｏｍｉｃｒｏｎ　ＸＢＢ亞分支的
ＥＧ﹒５變異株仍具有免疫保護作用。近期全國新冠疫情總體處於低水平、波浪式流行態勢。
　
＊傳播力更強、住院病例增，惟未見病情更加嚴重的報道＊
　
　　國家疾控局指，ＥＧ﹒５最早在今年２月１７日於印尼發現。世衛今年８月９日將其列為「
關注變異株」（ＶＯＩ）。ＥＧ﹒５變異株在全球流行毒株中的佔比增長較快，展現出更強的傳
播優勢，截至８月１７日已在全球至少５２個國家或地區被監測發現。國內外研究顯示，
ＥＧ﹒５變異株的流行優勢主要由於其免疫逃逸能力增強，既往感染產生的中和抗體對ＥＧ﹒５
變異株的中和能力出現降低。
　　中國監測數據顯示，ＥＧ﹒５變異株感染者與其他ＸＢＢ亞分支感染者的臨床分型無明顯差
異。近期出現ＥＧ﹒５變異株流行的部分國家如美國、日本、南韓等住院病例數有所增多，但沒
有因感染ＥＧ﹒５變異株導致疾病嚴重程度增加的報道。世衛評估認為，ＥＧ﹒５變異株顯示出
傳播能力和免疫逃逸能力增強的特點，但未發現其致病力明顯變化的證據，也未造成全球公共衛
生風險明顯增加，故對其全球風險等級被評估為低風險。（ｓｌ）

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