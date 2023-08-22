《經濟通通訊社２２日專訊》據《華爾街日報》報道，北京市統計局上月初對美國盡職調查

公司美思明智集團（Ｍｉｎｔｚ Ｇｒｏｕｐ）處以約１０７０萬元人民幣的罰款，指該公司從

事未經批准的統計工作。

美思明智的北京辦公室今年３月被內地有關部門突擊搜查，５名中國籍職員被拘留。北京市

統計局隨後發布一系列有關美思明智案的文件：先是在４月發布一份裁決，闡述對美思明智的處

罰意向，並指出該公司有權提供陳述並可要求舉行聽證會為自己申辯。該局隨後於５月發布公告

，稱無法將４月份的裁決書送交美思明智，並要求該公司前來領取裁決書。

在７月５日的裁決中，北京市統計局責令美思明智停止「涉外調查」，並對該公司處以約

１０７０萬元人民幣的行政處罰，其中一半為沒收的非法所得，另一半為罰款。根據裁決書，此

案來源是公安部門提供的線索。

裁決書稱，美思明智違反了中國兩部法規中的規定，分別涉及統計工作和「涉外調查」。這

些法規要求任何希望在中國進行統計調查的境外組織和個人，必須通過已取得必要許可證的機構

開展此類涉外調查工作。

根據裁決書，在收到北京市統計局的處罰決定書後，美思明智有權在６０日內向北京市人民

政府申請行政複議，或在６個月內向北京市西城區人民法院提起行政訴訟。（ｓｌ）

