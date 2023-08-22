《經濟通通訊社２２日專訊》中國手機製造商榮耀去年退出印度市場後，外電２１日引述榮

耀印度負責人報道，榮耀與印度一家新成立公司ＨＯＮＯＲ Ｔｅｃｈ達成一項與硬體及技術轉

讓有關的許可協議，以重啟印度業務，首先是下月在印度發布新款智能手機，而新機將由印度本

地製造。

榮耀在２０日宣布，與此前的印度合作方ＰＳＡＶ Ｇｌｏｂａｌ重新達成合作，重返印度

市場。ＰＳＡＶ Ｇｌｏｂａｌ在印度擁有５０００家零售商和分銷商網絡，業務範圍覆蓋

１００多個城市，將為榮耀提供營銷、服務和分銷渠道。

與此同時，榮耀今日（２２日）發布辟謠聲明強調，榮耀在印度一直通過分銷商開展業務，

目前在印度沒有子公司也沒有成立子公司的計劃，不存在也沒有任何技術轉讓計劃（包含且不限

於軟硬件，產品和服務管理等轉讓）。ＰＳＡＶ作為榮耀在印度的分銷商，被授權在印度進口和

分銷榮耀產品，並針對產品進行相關宣傳和推廣，不得以超出分銷商權限的任何形式使用榮耀公

司的品牌（ＨＯＮＯＲ等）。印度ＨＯＮＯＲ Ｔｅｃｈ公司不是榮耀的合作夥伴，也與榮耀公

司之間沒有任何關聯關繫。（ｓｌ）

