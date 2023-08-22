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AH股新聞

22/08/2023 15:17

《中國要聞》榮耀否認成立印度子公司，強調不存在轉讓技術計劃

　　《經濟通通訊社２２日專訊》中國手機製造商榮耀去年退出印度市場後，外電２１日引述榮
耀印度負責人報道，榮耀與印度一家新成立公司ＨＯＮＯＲ　Ｔｅｃｈ達成一項與硬體及技術轉
讓有關的許可協議，以重啟印度業務，首先是下月在印度發布新款智能手機，而新機將由印度本
地製造。
　　榮耀在２０日宣布，與此前的印度合作方ＰＳＡＶ　Ｇｌｏｂａｌ重新達成合作，重返印度
市場。ＰＳＡＶ　Ｇｌｏｂａｌ在印度擁有５０００家零售商和分銷商網絡，業務範圍覆蓋
１００多個城市，將為榮耀提供營銷、服務和分銷渠道。
　　與此同時，榮耀今日（２２日）發布辟謠聲明強調，榮耀在印度一直通過分銷商開展業務，
目前在印度沒有子公司也沒有成立子公司的計劃，不存在也沒有任何技術轉讓計劃（包含且不限
於軟硬件，產品和服務管理等轉讓）。ＰＳＡＶ作為榮耀在印度的分銷商，被授權在印度進口和
分銷榮耀產品，並針對產品進行相關宣傳和推廣，不得以超出分銷商權限的任何形式使用榮耀公
司的品牌（ＨＯＮＯＲ等）。印度ＨＯＮＯＲ　Ｔｅｃｈ公司不是榮耀的合作夥伴，也與榮耀公
司之間沒有任何關聯關繫。（ｓｌ）

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