《經濟通通訊社２２日專訊》隨著政策利率近期連續下調，銀行經營貸利率也開始新一輪下

探。據內媒《財聯社》報道，廣州、深圳部分銀行的經營貸產品年化利率已跌穿「３」字頭，三

年期經營貸年利率最低可達到２﹒９％，且低於銀行同檔期定期存款利率。不過，目前經營貸主

流利率仍在３％左右。

報道引述廣州某股份制銀行人士表示，該行最近三年期經營貸年利率低至２﹒９％，比該行

定期存款最高利率都低－－三年期定存利率才３﹒１５％；五年期經營貸利率也已降至接近

３﹒６５。該銀行人士並提到，為防止經營貸流入房地產，用作抵押的房產必須已結清貸款；尚

有抵押貸款的房產，先得用自有資金提前還貸。

一家華東城商行深圳某支行信貸經理也表示，經營貸最近搞活動，「拼團價格」可以做到年

利率３﹒３％，最低能達３﹒２％，而最高額度是房產價值的七成半。該支行經營貸利率最高是

３﹒７５％，此前幾乎全部超過５％。



＊分析認為低無可低，難長期持續＊



星圖金融研究院副院長薛洪言表示，７月金融數據顯示，當前實體經濟融資需求疲弱，優質

貸款資產稀缺；與此同時，居民端風險偏好下降，大量資金回流存款，增大了銀行放貸壓力。在

此背景下，商業銀行對於優質信貸資產產生激烈爭奪也在情理之中，惟低於３％的貸款利率不具

有可持續性，也不具有代表性，應是特定時點或針對特定用戶的促銷產品。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華亦認為，目前部分經營貸的利率跌破３％，作為信用

貸的定價已經低於企業加權平均利率水平，同時，從部分銀行小微債發行利率（２﹒６％－５％

）看，跌破３％經營貸產品定價偏低，經營貸定價還得包含信用風險溢價。行業過度「捲」或過

度定價屬於非常態，難以長期持續。銀行「捲」經營貸利率，與中國當期經濟所處環境下，相關

產品市場供需變化密切相關。預計隨著中國經濟逐步恢復常態，經營貸等產品市場供需重新恢復

平衡，各市場產品價格定價將回歸常態。（ｓｌ）

