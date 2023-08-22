《經濟通通訊社２２日專訊》江西省政協原黨組成員、副主席肖毅受賄、濫用職權一案，今

日在浙江省杭州市中級人民法院公開宣判。肖毅受賄罪、濫用職權罪罪成，判處無期徒刑，剝奪

政治權利終身，沒收個人全部財產；對查封、扣押在案的肖毅受賄所得財物及其孳息，依法予以

追繳，上繳國庫。

經審理查明，２００８年至２０２１年間，肖毅先後利用擔任江西省人民政府駐北京辦事處

主任、江西省撫州市委書記、江西省政協副主席等職務上的便利，為有關單位和個人在工程承攬

、項目開發和職務晉升等事項上提供幫助，非法收受財物共計折合人民幣１﹒２５億餘元人民幣

，其中５７８２萬餘元人民幣尚未實際取得；２０１７年至２０２１年，肖毅在擔任撫州市委書

記期間，違背新發展理念，違反國家規定，為從事虛擬貨幣計算生產業務的企業在財政補貼、資

金支持、電力保障等方面提供幫助，致使公共財產、國家和人民利益遭受重大損失，情節特別嚴

重，影響特別惡劣。



＊曾在央視反腐片中懺悔稱「我是撫州人民的罪人」＊



６１歲的肖毅２０２１年１１月被「雙開」；去年１月被控受賄罪和濫用職權罪，案件同年

１２月底在浙江杭州市中級人民法院一審，擇期宣判。官媒央視新聞今年１月播出的反腐主題片

《永遠吹衝鋒號》中，肖毅正是其中一名「主角」。片中指出，肖毅在２０１５至２０２１年任

江西撫州市委書記期間，為追求政績而將一間從事虛擬貨幣「挖礦」的公司捧為搞「大數據」「

雲計算」的「高新科技公司」，甚至是「撫州『數字經濟』產業代表」。該公司約１６萬部「挖

礦機」每日運作，２０１７年至２０２０年間的用電量佔撫州全市的１０％，惟肖毅授意相關部

門以虛構統計數據等作遮掩，還違規要求對涉事公司提供財政補貼、推動政府機關為涉事公司擔

保、貸款等，融資超過２４億元人民幣，助其在高新區興建「數據中心大樓」。肖毅在片中懺悔

稱，「我是撫州人民的罪人」。（ｓｌ）

